日盛盤後｜疫情擴大 台股跌破季線持續整理

週二美股漲跌互見，週三台股以下跌17.34點的17,411.53點開出後，早盤在IC設計、載板、光電等類股走弱下，開低走低，隨後指數雖震盪走高一度翻紅，不過在新北幼兒園群聚感染確診人數增加，出現社區感染且有可能升級防疫警戒下，指數開始震盪走低，盤中最低來到下跌261.79點的17,167.08點，尾盤在權值股拉抬下指數震盪走高，終場仍以下跌158.38點的17,270.49點作收，成交金額為3,237.18億元。三大法人合計賣超86.04億元：外資賣超10.87億元、投信賣超4.76億元、自營商賣超70.41億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量縮，持續整理。

均線：跌破季線，恐將回測月線與半年線支撐。

技術指標：9/7日KD出現死亡交叉，週三開口擴大且K、D跌破80，短線將進行整理。

櫃買指數:開高震盪走低，下跌1.93%，收在208.82點，跌破月線，恐將持續整理。

在新北幼兒園爆發群聚感染，有可能出現社區感染且升級防疫警戒下，短線投資人持股信心將鬆動，宜持續追蹤，技術面上，日KD在9/7死亡交叉後，週三開口擴大且K、D跌破80，短線將進行整理。

觀盤重點：物流業、生技防疫、電子商務、食品等族群走強

物流業:在新北幼兒園爆發群聚感染，基因定序確認是Delta變種病毒，新北市取消餐廳內用，且已有17縣市不開放烤肉，且未來仍有可能升級防疫警戒下，將使物流宅配需求大幅提升；週三包括: 2642宅配通、2608嘉里大榮拉出第二根漲停。

生技防疫股:在新北幼兒園群聚感染，基因定序確認是Delta變種病毒，且足跡遍及多個縣市，近期快篩檢測試劑、血氧機、額溫槍、防疫用品需求將大幅增加，週三包括9103美德醫療-DR、9919康那香、4133亞諾法、1325恆大、1781合世、1732毛寶等拉出第二根漲停。

電子商務:週四就是9.9狂歡節，接下來還有中秋連假，在新北幼兒園群聚感染確認是Delta變種病毒，預期在防疫需求下，9月份營收將大幅成長，週三包括3687歐買尬、6741 91APP*-KY、8044網家等均逆勢上漲。

食品股:預期8月營收在中元普渡加持下將繳出不錯的成績，9月在中秋連假，與疫情可能升級下也將交出不錯的業績；週三包括1217愛之味、1229聯華、1231聯華食、1216統一等均逆勢上漲。

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