日盛盤後｜守住季線，持續整理

週一因勞動節美股休市，週二台股雖以上漲39.08點的17,534.38點開出，但受新北幼兒園爆發群聚感染，市場擔憂後續若疫情擴大，將取消餐廳內用甚至升級到三級防疫，使指數勘高震盪走低，盤中一度跌破季線，終場仍以下跌66.43點的17,428.87點作收，成交金額為3,367.27億元。三大法人合計買超24.34億元：外資買超61.51億元、投信賣超15.59億元、自營商賣超21.58億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量縮，持續整理。

均線： 近七個交易在季線上下整理，未出現帶量長黑摜破季線前，偏多操作為宜。

技術指標： 週二日KD出現死亡交叉，但K、D仍在80以上，若週三開口擴大且跌破80，短線恐將整理。

櫃買指數：開高震盪走低，下跌0.82%，收在212.92點，跌破5日、10日線與季線，恐將測試月線支撐。

在機師突破性感染後，新北幼兒園爆發群聚感染，疫情是否擴散，恐將牽動短線投資人的持股信心，宜持續追蹤，技術面上，本週若未出現帶量長黑，指數仍有高點可期。

觀盤重點： 航運、生技防疫、機械零組件、電子商務等族群走強

航運股：在旺季及塞港效應持續下，支撐貨櫃航運運價持續創高並維持高檔，而新北幼兒園爆發群聚感染，將使宅配需求提升；週二由:2615萬海、2642宅配通、2608嘉里大榮漲停領軍，包括2603長榮、2609陽明 、8367建新國際等均有5.9%以上的漲幅。

生技防疫股：在新北幼兒園爆發群聚感染，近期快篩檢測試劑、血氧機、額溫槍、防疫用品需求將大增，週二包括4106雃博、9919康那香、1732毛寶、1760寶齡富錦、4133亞諾法、1325恆大、4171瑞基、1781合世、9103美德醫療-DR等拉上漲停；而6645金萬林、4121優盛、4431敏成、3373熱映等漲幅均超過8.0%。

機械零組件：2049上銀8月營收雙增，並創2018年11月來新高，且預估下半年呈微幅季增走勢；1590亞德客-KY 8月合併營收創歷年同期新高，法人看好後勢；週二2049上銀、1590亞德客-KY等漲幅超過5%。

電子商務 ： 在9.9狂歡節將至，加上防疫宅經濟的需求持續，預期9月份營收將持續成長，週二由8044網家漲停領軍，包括674191APP*-KY、8477創業家、3687歐買尬等均有5.1%以上的漲幅。

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