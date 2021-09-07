日盛盤前｜台股航運、金融走弱 指數再度由紅翻黑

美股因勞動節休市一天。

周一加權指數小幅開高，盤中各類股普遍小幅上揚。鄰近中午12點，半導體股族群2330台積電、2303聯電、5347世界先進等快速拉升，帶動指數震盪上揚，盤中再創6點波段新高，但尾盤航運、金融走弱，指數再度由紅翻黑，終場加權指數收在17,495.30點，小跌21.62點。

OTC指數開高後震盪走低，收盤下跌0.78%，報收214.67點，中、小型股票表現偏弱。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 均線：周一台股收上影線吞噬長黑K棒，回測5日均線。

(2) 量能：成交量3,777.12億元，呈現價跌量增，後續仍需維持價量同勢為宜。

(3) 技術指標：日KD指標高檔開口收斂，MACD柱狀體高檔震盪。

法人籌碼：三大法人合計+82.69億元；外資+96.02億元、投信-12.51億元、自營商-0.82億元。

觀盤重點

半導體：2330台積電調漲各產品線價格，外資近期陸續調高目標價，週一盤中股價再度震盪走高，帶動同族群，2303聯電、5347世界先進、3707漢磊等盤中走高。

ABF：即將進入電子旺季，載板族群8月營收普遍表現佳，3037欣興、3189景碩、8046南電等股價盤中皆再創波段新高。

鋼鐵：受越南、馬來西亞等地疫情嚴峻影響，展望第四季及明年，全球鋼市仍處在供給受限、需求成長、生產成本居高等格局，加上碳中和題材等，周一2002中鋼、2014中鴻、2013中鋼構、2007燁興等股價走高。

台股由本波的16248點低點反彈，目前重回到17500點附近。惟接近近三個月的頸線壓力區，加上成交量略顯不足，仍需提防個股隔日沖賣壓，慎防短套風險，現階段資金比重以維持5-6成為宜，後續選股方向，則可留意近日即將公佈營收較佳的半導體、車用、PCB、鋼鐵、金融等相關個股。。

聯電營收 8月好猛：晶圓專工大廠2303聯電公告8月合併營收90億元，連續4個月創下單月新高，主要是受惠於7月後調漲晶圓出貨價格，接單暢旺且現有產能全數滿載到年底。法人預期，聯電第三季營收可望超越業績展望高標。聯電產能利用率超過100％情況預期會延續到明年，，聯電第四季預期會再度漲價，今年營收將逐季創下歷史新高，年度獲利亦可望續締新猷。

景碩8月營收98億 創高：3189景碩受惠於IC載板不論是ABF或BT都供不應求，以及去瓶頸的新產能陸續加入，帶動景碩八月營收再次創下新高，32.98億元、月增5.77％、年增47.69％，累計前8月營收達223.67億元、年增29.49％。展望下半年法人表示，看好美系新品拉貨動能顯現，載板產能依舊吃緊，加上產業旺季到來，除了手機之外，如記憶體用載板需求也強，加上去瓶頸的新產能會在下半年陸續加入貢獻，樂觀看待景碩第三季營收會較第二季更成長。

環球晶Q3營收 估季成長5％：矽晶圓廠6488環球晶8月合併營收48億元，符合市場預期，法人預估第三季合併營收可望較上季成長5％以內。下半年矽晶圓供給面新增產能有限，需求仍維持穩定成長趨勢，供需約略呈現平衡或小幅吃緊情況，預期2022年半導體廠新產能開始進入量產，矽晶圓將出現供給缺口。

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