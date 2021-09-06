日盛盤前｜美股四大指數短期高檔整理

美國 8 月新增非農就業報5 萬人(預期 78.7 萬人)，創今年 1 月以來最差表現，失業率5.2%降至疫情爆發以來新低。上週五美股漲跌互見，漲跌幅介於-0.21至0.57％，美股四大指數短期高檔整理。台積電ADR上漲2.63%，聯電ADR大漲6.38%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利反彈延續。

均線：支撐為17,200點至17,300點，壓力為17,700點至17,800點。

技術指標：KD開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為210點附近，壓力為220點左右，KD技術指標開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

觀盤重點

觀察台股指數是否能守穩季線並續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為2021年展望佳、8月營收靓且下半年營運正向、電動車、半導體、PCB、金融、原物料、生技。

晶圓專工大廠2303聯電及旗下宏誠創投、面板驅動IC封測代工廠6147頎邦，3日分別召開董事會並通過股份交換案，雙方董事會決議以換股方式，相互取得對方股權。業內認為，聯電與三星合作密切，頎邦與蘋果關係深厚，策略合作可為雙方帶進更多生意。聯電與頎邦結盟，藉由前段晶圓代工及後段封測的串連，目的在於打造面板驅動IC及第三代化合物半導體的完整供應鏈，兩家業者可透過結盟減少不必要的重複投資，把資本支出花在刀口上。

在面板報價8月下旬大幅回檔之後，通路商透露，9月上旬報價的跌勢仍有進一步擴大的可能。原因為(1)疫情帶動遠距互動趨勢，但多數消費者採購需求到位 (2)歐美國家在疫苗覆蓋率拉升後，民眾從居家走向戶外，消費偏好產生改變。另外，面板價格下滑，面板廠對於成本敏感度提升，驅動 IC 廠需同時面臨晶圓代工成本上漲、與面板客戶合作關係，不排除將影響未來驅動IC價格上漲空間。

電池模組廠3211順達在連續四個月營收衰退後，8月業績強勢反彈，站上20億大關，月增6%，寫下5年多新高。由於第2季遞延訂單效應，以及缺料問題有機會開始紓緩，順達預期年度業績仍可維持年增，長期來看，公司目標2023年非IT業務比重將達15至20%。另外，由於資產活化挹注業外收益，可支撐未來的配息有穩定水準，長線具殖利率題材。

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