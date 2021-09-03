日盛盤後｜創反彈高 晶圓代工、二線IC設計主攻

週五台股開平高震盪走高，最高點17,540點再創反彈高，最低點17,380點一度回測5日線（17,440點）、季線（17,393點）但守穩10日線（17,208點）、月線（17,069點）、半年線（17,062點）及年線（15,658點），終場指數上漲197.16點，漲幅1.14%，收在17,516.92點，台股前波由07/15高點18,034點回檔至08/20低點16,248點後反彈至09/03高點17,540點(反彈係數0.72)。成交金額為3,652.44億元，大於5日均量（3,400億元）及於20日均量（3,600億元）。三大法人合計買超370.91億元：外資買超324.85億元、投信買超3.12億元、自營商買超42.94億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利反彈延續。

均線：支撐為17,200點至17,300點，壓力為17,700點至17,800點。

技術指標：KD開口向上，9日K值（91）位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

櫃買指數漲幅0.83%，收在216.36點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為210點附近，壓力為220點左右，KD技術指標開口向上，9日K值（86）位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

我們認為台股近期走勢偏多整理，台股選股方向可留意2021年展望佳、8月營收靓且下半年營運正向、電動車、半導體、PCB、金融、原物料、生技等。

觀盤重點：晶圓代工、封測、二線IC設計、PA為短線盤面主流

晶圓代工：2330台積電調高價格且將赴海外設廠，2303聯電、5347世界先進毛利率趨勢向上，廠務、設備如2404漢唐、6196帆宣等可受惠晶圓廠海外建廠商機。

封測：IC封測價格調漲，3711日月光投控、2441超豐、8150南茂、3264欣銓營運旺。

二線IC設計：近期一線IC設計受利空襲擊，二線的6138茂達、2436偉詮電、3141晶宏、6233旺玖、6756威鋒電子、5351鈺創、5269祥碩、4919新唐、3438類比科、3035智原等相對活潑。

PA：8086宏捷科8月營收年增近5成，3105穩懋同慶。

PCB：載板需求長線看好，相關公司如3037欣興、3189景碩、8046南電等受惠，2383台光電、6213聯茂、6274台燿等上游近期供需相對吃緊。

生技：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括疫苗6547高端疫苗、4142國光生、原料藥4119旭富、1762中化生、新藥4105東洋、1752南光、4162智擎、3176基亞、1760寶齡富錦、1795美時、4147中裕、4174浩鼎、4128中天、4743合一、1734杏輝、6446藥華藥、醫材4107邦特、4163鐿鈦、4126太醫、保健食品1707葡萄王、醫美4137麗豐-KY、4190佐登-KY、1786科妍、臍帶血1784訊聯、眼科3218大學光、隱形眼鏡6491晶碩、8406金可-KY等。

金融：15家上市櫃金控2021年前七個月累計稅後淨利幾乎皆雙位數成長，指標包括2882國泰金、2891中信金、2886兆豐金、2883開發金等。

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