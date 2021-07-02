日盛盤後｜美國標普創高 電子轉強傳產休息

美國標普再創歷史新高，激勵台股早盤高開，但類股輪動快，漲多個股震盪劇烈，全日台股在平盤附近震盪整理，終場台股下跌3.79點，跌幅0.02%，收17,710.15 點。

OTC開高走高，收盤上漲1.12%，收紅K棒，收復週四長黑k的1/2，表現優於加權。

加權技術面與籌碼面：

均線：周五台股收小黑K棒，目前各天期均線呈現多頭排列。

量能：2日成交量縮至6,114.10億元，顯示市場追價意願仍有疑慮。

技術指標：日KD指標K值、MACD柱狀體高檔震盪。

法人籌碼：三大法人合計-222.66億元；外資-199.90億元、投信-18.58億元、自營商-4.19億元。

觀盤重點：電子股轉強，傳產、原物料漲多震盪

航運、鋼鐵：本波強勢的的航運與鋼鐵族群漲多後拉回；航運指標2615萬海、2603長榮、2609陽明週五高檔震盪，其中，長榮警示股打開市場賣壓湧現，航運族群普遍呈現高檔拉回整理；鋼鐵則同步走弱，僅有少數如2006東鋼、2031新光鋼、2032新鋼等守住紅盤，大多個股下跌居多。

塑化股：國際油價來到近期高點，早盤帶動整理族群集體上漲，但午盤過後市場轉憂慮成本恐怕將會拖累後續獲利，股價轉而震盪下跌，收盤僅有大型塑化股勉強撐住紅盤，二線與小型塑化股留長上影線，走勢不佳。

IC設計、電子零組件、車用電子、電池：資金轉向即將進入旺季的的電子族群3035智原、3443創意、2436偉詮電、5269祥碩等股價震盪上揚；8255朋程、6509聚和、4739康普持續上漲。

面板、DRAM：面板報價緩漲，加上面板雙雄3481群創、2409友達加入0050成分股，搭配東奧題材，周五股價走高；6月下旬DRAM現貨價漲勢再起，缺貨短期無解，2344華邦電、2408南亞科、3260威剛、3006晶豪科記憶體族群股價持續走高。

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