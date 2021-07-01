日盛盤後｜指數守5日線未破 航運持續吸金

周四台股小幅向上開高，但上檔賣壓浮現，航運佔成交比重38%，鋼鐵佔成交比重16%，電子股成交比重26%，資金仍集中在航運及鋼鐵，大盤仍然「缺電」，終場加權指數下跌41.52點、以17,713.94點作收，跌幅為0.23%，成交金額為6466.68億元，籌碼方面，周四三大法人合計賣超225.38億元：外資賣超179.68億元、投信賣超14.16億元、自營商賣超31.55億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：周四指數價跌量增，且大於6000億元，後續若回測5日線，不宜再爆量。

均線：5日線(約17,632點)為短線信心分水嶺，未破5日線前短多格局可望延續。

技術指標：K 值向下，短線尚以偏多整理看待。

櫃買指數周四走低，買盤力道保守，終場下跌1.31%，收在211.32點，觀察10日線能否守穩。

觀盤重點：目前加權指數就技術面上，仍處在5日線之上，但由於目前資金集中於航運、鋼鐵，航運、鋼鐵部分個股若發生較大波動，指數也將連帶受到影響，另外，須留意OTC指數不宜帶量跌破10日均線，否則可能影響集中市場多方信心。整體而言，目前雖然仍處多方結構，但須提防個股波動劇烈，不宜過度追高，選股方面，後續可留意2022展望正向、預期7月營收亮眼之族群，包括半導體、車用、伺服器、運動風、造紙、鋼鐵等。

觀盤重點：

塑化 : 歐美各國在疫苗施打下，經濟活動回溫，美國原油庫存連續6週減少，油價墊高，周四塑化股包括1304台聚、1308亞聚、1309台達化、1313聯成、1305華夏、1312國喬、1310台苯表現強勢。

觀光餐飲 : 美國所贈250萬劑莫德納疫苗陸續配送到各縣巿，安排民眾接種，國內整體疫情可望逐步控制下來，周四觀光、餐飲股受資金青睞，如2727王品、5706鳳凰、2707晶華、2723美食-KY股價齊漲。

造紙 : 1909榮成受惠兩岸市場需求轉佳及工紙價格上漲，另外隨大陸禁廢令的影響結束後，將得以與陸廠同業在相同成本結構下公平競爭，1909榮成周三開盤即填息，1907永豐餘、1904正隆盤中亦有表現，惟尾盤震盪收黑。

運動風 : 隨歐美陸續解封，民眾將可從居家走向戶外，消費預算也可望轉往戶外活動，衣鞋、高爾夫球具需求展望正向，台系相關供應鏈包括8924大田、6670復盛應用、9910豐泰、9938百和、1476儒鴻、1477聚陽等。

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