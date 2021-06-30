日盛盤後｜台股創歷史高 原物料、半導體齊攻

週三為月底及季底結帳日，原物料、半導體齊攻下，台股開平高走高震盪，最高點17,797點再創加權指數歷史新高，最低點17,648點守穩5日線（17,571點），終場指數上漲157.27點，漲幅0.89%，收在17,755.46點，成交金額為5,375.08億元，大於5日均量（4,960億元）及20日均量（4,820億元），航運佔成交比重30%，鋼鐵佔成交比重23%，電子股成交比重32%，資金仍集中在航運及鋼鐵，大盤缺電依舊。三大法人合計買超226.04億元：外資買超200.07億元、投信賣超1.19億元、自營商買超27.16億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

均線：支撐為17,400點至17,500點，壓力為17,900點至18,000點。

技術指標：KD開口向上，9日K值（88）位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

櫃買指數漲幅0.86%，收在214.12點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為208點附近，壓力為216點左右，KD技術指標開口向上，9日K值（85）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

我們認為台股近期走勢高檔盤堅，台股選股方向可留意2021年展望佳、第二季財報優、預期7月營收靓且下半年營運正向、半導體、宅經濟、PCB、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫/生技等。

觀盤重點： 半導體、原物料、航運為短線盤面主流

半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工2330台積電、2303聯電、5347世界先進產能滿載。IC設計指標股包括2454聯發科、3034聯詠、3006晶豪科、8016矽創、3141晶宏等。2337旺宏、2344華邦電可受惠於轉單效應。IC封測價格調漲，3711日月光投控、2441超豐、8150南茂、3264欣銓營運旺。

美國基建長線需求、俄羅斯徵出口稅與短線供給不足等因素帶動原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵2002中鋼、2034允強、5009榮剛、2027大成鋼、2006東鋼、2015豐興、2031新光鋼、2013中鋼構、2014中鴻、銅2009第一銅、1605華新、玻陶1802台玻等。

運輸：即將進入夏季旺季，可留意貨櫃船隊2603長榮、2609陽明、2615萬海、散裝2601益航、2612中航、2606裕民、2605新興、5608四維航、2617台航、出口相關2636台驊投控、5609中菲行、船舶裝卸2613中櫃等。

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