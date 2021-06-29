日盛盤後｜指數再創新高 鋼鐵及PCB表現強勢

美股科技股上漲，台股加權指數早盤再度跳空開高，指數再創新高，不過上檔獲利了結賣壓隨即出籠，漲幅大幅縮小，OTC指數呈現下跌，資金聚焦鋼鐵、PCB、電器電纜及被動元件等族群，終場加權指數上漲7.22點，漲幅+0.04%，收在17,598.19點，成交金額為5,967.39億元。三大法人合計賣超142.71億元：外資賣超146.15億元、投信買超0.84億元、自營商買超2.6億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：量增小漲，後續上漲須持續量增。

均線：下檔支撐約為17,400點附近，壓力為17,700點附近。

技術指標：日KD進入超買區，短線提防高檔賣壓出籠。

櫃買指數下跌0.45%，收在212.29點。短線支撐為208點附近，壓力為216點附近。

台股選股方向可留意被動元件、設備、PCB、玻璃及風電等相關個股。

觀盤重點：類股輪動，選股不選市

鋼鐵：俄羅斯上徵出口稅加上美國基建通過，激勵鋼鐵族群連續二個交易日走強，其中不銹鋼族群表現最為強勢，2034允強、2032新鋼、2030彰源、2027大成鋼連續二個交易日攻上漲停，另外鋼捲鋼管部分，2023燁輝也連續二個交易日攻上漲停，2014中鴻持續呈現大漲。

PCB：2383台光電因高階HDI獲國際大廠採用且出貨量逐季大幅成長，周二股價攻上漲停，帶動相關CCL族群6274台燿及6213聯茂等股價出現4%上漲；軟板部分，6269台郡今年在美系手機新機的拉貨時間提早，估6月起新機軟板開始量產，股價再創今年新高。

被動元件：馬來西亞疫情嚴峻，該國宣布封城，導致被動元件出現轉單台廠契機，2327國巨股價創疫情之後的反彈新高，也帶動同族群2478大毅、2472立隆電、5328華容等股價出現反彈上漲。

操作建議

台股加權指數周二再創新高，惟創新高後隨即遭遇賣壓，K線出現帶量上影線黑K，不過收盤仍在五日線之上，在月底半年報作帳題材下，類股及個股仍有機會呈現輪動，但仍要提防月底做帳效應結束後，出現獲利了結賣壓，波段投資人建議靜待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意被動元件、設備、PCB、玻璃及風電等相關個股。

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