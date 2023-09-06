台股震盪整理 分析師點出近期選股關鍵

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

投組表現：

擎邦（6122）表現最佳，股價再次寫下歷史新高，於高檔等待續攻時機。

千附精密（6829）表現最差，軍工股漲多拉回，等待進一步止穩回升。

盤勢預測 ：

近期台股在量能不到3,000億的狀況下，加權指數開盤走高攻至16,841.19點後，追高意願仍然保守，面臨季線反壓下，權值股無力表態，拖累指數翻黑，16,800點再度曇花一現，仍需等待後續出量集中上攻的機會。

選股方面，6日選股重心落在網路設備概念與光通訊雙主流，網通設備的啟碁盤中創今年新高142.5元，光通訊概念的前鼎強拉漲停，創逾16年新高62.2元，眾達-KY盤中漲停，此外，人工智慧（AI）主流股漲跌互見，廣達先行強彈3.67％，惟其他伺服器概念股尚未跟上，後續仍須等待群體上攻的機會。

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

投組表現：

金麗科（3228）表現最佳，8月營收年增雙位數百分比，股價展開技術型態反彈、6日亮燈攻漲停。

冠德（2520）表現最差，今年建案業績爆發，股價維持高檔區間震盪。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）官員表示，有鑑於近期數據顯示通膨放緩，沒有任何跡象顯示央行需要盡快採取行動，外資先前預測的美國陷入衰退機率，也從20％降至15％，看好因通膨降溫加上勞動力市場表現佳，有往使Fed不再需要再進一步升息。

台股近期沿趨勢線走揚態勢不變，電子股比重高達七成，車用電子、蘋概股表現相對強勢，先關主流大軍有望進一步帶領大盤向上挑戰季線。

選股方面，建議投資人可持續關注上市櫃公司8月營收，短期內市場將受業績面影響，資金分流態勢轉趨明顯，個股族群若具有基本面支持、股價經過整理，逢震盪都是投資人可留意的進場點。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

投組表現：

虹冠電（3257）表現最佳，營運自第二季明顯回溫，公司預估本季營收再季增1成，挑戰8季新高。

駐龍（4572）表現最差，月線上方量縮整理，但在下周末軍工展登場前，仍有望獲得買盤回籠轉強向上。

盤勢預測：

美元指數轉強下，新台幣重回32兌1美元保衛戰，目前台股仍在季線下方量縮震盪，研判外資歸隊前指數不易站上萬7整數關卡。

雖然外資不給力，但內資買盤正逐漸增強當中，帶動OTC落後補漲，已連7漲往季線靠攏，追上大盤腳步。

選股方面，8月營收正持續公告，營收成長股有望吸引資金進駐，如8月營收月增102%的商之器、月增63%的東科-KY，以及月增41%的正淩皆強鎖漲停，而月減31%的新門、月減30%的邑錡，以及月減11%的泰鼎-KY都拉回，因此投資人在近日宜持續關注月報表現進行汰弱換強，並且操作上以中小型股為佳。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

投組表現：

精成科（6191）表現最佳，技術面強勢，股價創逾16年新高，且為投信認養股，後市可期。

中裕（4147）表現最差，股價6日止跌，後續將視授權進度及盤勢狀況，再找尋適合進場布局的時機。

盤勢預測：

美股四大指數5日跌多漲少，唯有費半指數小漲0.03％，台股6日開高震盪走低，電子權值股疲弱，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅0.36％、0.84％，大盤終場下跌53.45點，收在16,738.16點，成交量能稍有放大，但仍不達月均量。

人工智慧（AI）概念股6日有弱中透強味道，緯創、廣達、緯穎漲幅0.8％～3.7％；網通族群上詮、前鼎攻上漲停，眾達-KY也有8％以上的漲幅。此外，投信認養股的智易表現亮眼，股價創下歷史新高。

觀察多空方面，短線多頭家數快到過熱區，代表類股將進入快速輪動，操作上建議投資人持續關注獲利亮眼股以及季底作帳行情發酵。