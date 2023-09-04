手機零件概念股異軍突起 AI可尋低切入

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

投組表現：

金麗科（3228）表現最佳，8月營收2,401萬元，年增15.37％，股價4日反彈逼近漲停。

冠德（2520）表現最差，今年建案業績爆發，股價上周創下波段新高後稍作拉回，4日收平盤。

盤勢預測 ：

美國上周公布最新非農就業報告，8月就業人數增速高於預期，新增18.7萬人，但失業率升至3.8％，創一年多來最高，反映勞動市場活力降溫，但在美國聯準會（Fed）官員持續放鷹下，美國10年公債殖利率1日再度走升，美股四大指數開高後漲幅收斂，市場持續聚焦本周重Fed即將發布的經濟褐皮書，以及多位官員的發言內容。

台股加權指數4日持續上攻，若能突破8月24日帶量紅K高點、持續上攻站上季線，則有望脫離區間震盪格局，後續則要持續等待成交量明顯放大的契機。

選股方面，台股上市櫃公司本周將陸續公布8月營收，短期內行情震盪難免，但前波強勢主流人工智慧（AI）族群以及科技股，受惠基本面支持，加上8月初已有效整理，若逢震盪拉回有撐，投資人可多加留意，逢低尋找切入時機。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

投組表現：

億泰（1616）表現最佳，受惠台電持續推動電網強韌計畫以及國際銅價反彈，市場預期8月營收將較7月成長，買盤積極進駐下，4日以漲停作收。

德勝（8048）表現最差，短線賣壓出籠但下跌量縮為好現象，目前短、中天期均線糾結代表整理近尾聲，隨KD和MACD相繼翻多下，股價仍向上可期。

盤勢預測：

在本周月線有望翻揚的預期下，市場信心逐漸回籠，帶動4日指數開高震盪走高，終場上漲144.75點，中小型股人氣也明顯增溫，兩市合計21家漲停。

由於上個月大盤拉回近3%、OTC拉回近4%，使得許多個股走勢被拖累，但業績成長股在盤勢止穩下就會帶頭反攻，如本周台股逐洞賽投組中的億泰、萬國通4日盤中亮燈漲停，另外虹冠電也大漲，就是反映財報的好表現。

周五強勢的被動元件族群4日沒有續強，目前盤面輪動還是非常快速，主流族群不明顯，因此，操作上還是建議以短打為主；接下來，各家企業會陸續公告8月營收，投資朋友可藉由月報數字進行汰弱換強、擇優布局。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

投組表現：

擎邦（6122）表現最佳，技術面強勢，日K連寫五紅，股價創56.1元歷史新高。

必應（6625）表現最差，股價遇到季線反壓，等待進一步蓄力回升突破。

盤勢預測：

美國4日適逢勞動節休市，導致台股交易量縮減，惟盤中半導體雙雄領漲，塑化、鋼鐵、貨櫃等也都有貢獻，激勵大盤緩步走高，以中小型股為主的櫃買指數也呈現走揚態勢，連四日站穩於月線之上。

選股方面，台股4日選股重點，包含：矽智財（IP）概念股愛普*，開盤後直攻漲停353元，創意、智原都有2％以上漲勢；手機零件概念股昇佳電子、宏捷科強攻漲停，為異軍突起的雙亮點。此外，本周投組看好的擎邦和百達-KY，也是中小型股的走高代表。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

投組表現：

虹冠電（3257）表現最佳，8月營收交出亮眼成績單可期，激勵股價大漲，企圖挑戰波段新高。

台耀（4746）表現最差，4日股價小跌1.82％，惟全年展望無虞，加上股價仍在低檔，維持逢低布局看法不變。

盤勢預測：

美股四大指數1日漲多跌少，其中，費半指數上漲0.32％，帶動台股4日開高震盪走高，台積電（2330）上漲1.64％，貢獻大盤逾74.81點漲點，聯發科（2454）上漲0.14％，終場大盤上漲144.75點，收在16,789.69點，成交量能約2,300億左右，不達月均量。

從技術面觀察，台股4日呈現量縮上漲，惟月線目前仍在扣高，短線維持偏多震盪看法不變。 台股4日短線多空頭數呈現黃金交叉，人工智慧（AI）概念股熱度降溫，資金轉往利基型記憶體IC、MCU以及砷化鎵指標，其中，利基型記憶體IC指標股愛普*，早盤挾著利多消息攻上漲停；MCU指標的世紀漲停、金麗科也從底部起漲，漲幅達9.43％；砷化鎵股宏捷科帶量拉長紅Ｋ棒，創下波段新高，全新、聯亞漲幅3.07％、2.79％。

隨著時序進入8月營收密集公布期，以及迎接9月季底作帳行情，在類股輪動狀況好轉的情況下，將有利中小型股個股表現，可留意軍工航太、生技以及投信認養股。