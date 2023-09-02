陳雅頎︱百達H2車用看增

美國上周公布第二季核心PCE下修至3.7％，增速創兩年來最低，顯示就業市場正在降溫，美債殖利率自高點下滑，加深市場對美國聯準會（Fed）9月可能暫緩升息的預期，啟發投顧分析師陳雅頎指出，市調機構IDC預估，手機明年復甦，加上英特爾最新財測樂觀、蘋果宣布今年秋季發表會將在13日登場，市場有望利空出盡，激勵科技股進一步大反彈，本周投資組合前兩大為百達-KY（2236）、新復興（4909），再選入冠德（2520）、金麗科（3228）與嘉澤（3533）。

陳雅頎認為，本周指數持續在半年線附近震盪，輝達（NVIDIA）公布財報後，帶動權值股、科技股轉強，人工智慧（AI）供應鏈表現強勢，8月來不少個股逆勢大漲，如信驊獲外資喊買，上周重返台股股王大位，世芯-KY股價儘管陷入高檔震盪，也暫居后位；智邦累計前七月營收473.15億元，年增14.66％，營收連三年創歷史新高，股價衝破500元大關，成為網通族群股王，短線進入震盪整理；籌碼面而言，可留意內資、投信低接敲進個股，如華城8月以來股價也逆勢上漲超過30％。整體而言，跌深反彈行情有望續航。

如車用零組件大廠東陽，預期第三季獲利可望維持前季的高檔水準，投信7月底以來積極布局，上周股價創波段新高，至於許多投資人偏好的AI主流股、電腦周邊設備族群，近期指標股緯創、英業達逢投信賣壓，8月以來股價表現低迷，仍可留意買盤回歸時機，再作布局規劃。

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