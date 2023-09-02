劉彥良︱駐龍訂單看到2030

受到美股走弱拖累，加權指數8月下跌3％，櫃買指數跌幅更是接近4％，華冠投顧分析師劉彥良認為，美股費半指數回穩以及月線最快將在本周翻揚，9月台股反彈行情可期，惟AI大型股休息後，盤面就缺乏主流族群帶領，仍以個股表現為主，選股上建議以基本面為依歸，本周投資組合前兩大持股為駐龍（4572）、億泰（1616），再選入萬國通（9950）、德勝（8048）與虹冠電（3257）。

疫後旅遊需求熱絡，各家航空業者紛紛加速採購新機，航太零組件廠商受惠波音、空巴訂單滿載，9月又有軍工展加持，買盤進駐可期，駐龍在手訂單已排到2030年，6、7月營收受大客戶罷工影響下滑，8月出貨已恢復正常，預期全年營收獲利將較去年顯著成長。

行李箱大廠萬國通同樣受惠疫後旅遊復甦，去年營收年增123％，今年前七月再年增39％，獲利方面，上半年不僅較去年同期由虧轉盈，而且還有業外挹注，光是上半年每股稅後純益（EPS）就已高達5.74元。

光纖交換器廠商德勝以歐美為主要出貨地區，受惠各國加快推動光纖寬頻基礎建設，帶動前七月營收年增77％，同時上半年EPS已達1.91元，全年獲利有望改寫近年新高。

電源管理IC廠虹冠電第二季受惠電競需求回溫，單季營收季增1.6倍，預期本季將再季增雙位數，單季營收挑戰歷史前三高；億泰前七月營收年增11％，毛利率重回1成之上，帶動上半年EPS來到0.42元，8月營收成長有望雙率雙增。

延伸閱讀

第12洞︱台股9月反攻 達人選題材股

陳雅頎︱百達H2車用看增

陳秀芳︱全訊進入出貨旺季

張貽程︱材料力拚成千金股