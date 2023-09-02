輝達（NVIDIA）財報、美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話「兩大不確定因素」雙雙落幕，超威財測對決「放鷹」壓力，讓台股上周走勢多空拉鋸，加權指數單周「先上後下」，提前反應Fed釋出鷹派訊號利空，25日長黑摜破所有短期均線，然周線仍驚險收紅、終結連三黑頹勢。

而鮑爾談話也確實如預期般「鷹中帶鴿」，表示仍需觀察更多經濟指標，暗示若適宜將持續升息。展望本周，法人認為，該利空不致於對台股造成過大衝擊，但因漲多股籌碼紊亂、月線下彎且「萬七」套牢賣壓沉重，預估指數短線仍將維持在16,500點附近震盪。

啟發投顧分析師陳雅頎上周排名相對靠後，本周投組大換血，重新青睞電子族群，選入精英電腦、汽車零組件廠泰茂、IC設計威盛、CCL廠合正、網通股啟碁；整體持股水位達100％，力拚火力最大化。

鴻光投顧分析師陳秀芳本周則是生技、電子類股並重，續留AI指標股光寶科、廣達及新藥股中裕，新增PCB及PCBA廠精成科、光學廠保勝光學，占比差異不大，介於17％～23％；整體持股回升至99.9％。

而華冠投顧分析師劉彥良上周重押航運股失利後，本周改變策略力拚霸氣回歸，布局多檔7月營收獲利亮眼股，包括半導體設備廠鈦昇、光隆精密-KY、網通股新復興、CCL廠合正、工業4.0概念股所羅門；整體持股比重99.8％。

摩爾投顧分析師張貽程本周也積極換股操作，搶搭IC設計反攻熱潮，選入系統整合商華經、網通IC大廠瑞昱、類比IC測試廠逸昌、不斷電系統（UPS）廠碩天、品牌大廠宏碁，投組重押華經、瑞昱兩檔；整體持股比重99.9％。

輝達財報、財測雙雙優於預期，台股AI族群獲得資金挹注，惟仍難敵Fed「鷹風陣陣」，台股月線得而復失，單周漲點大幅收斂至僅100.27點，達人績效也受此拖累，最終張貽程以-0.82％績效奪得第一，笑納個人本循環第三座周冠軍，而陳秀芳也繳出-0.96％報酬率、緊隨其後，陳雅頎、劉彥良則分別以-2.17％、-7.24％位居第三及第四名。

而本循環逐洞賽進入最後衝刺期，然達人間戰況依舊膠著，張貽程上周奪冠後，目前與陳雅頎、劉彥良三人均坐擁三座周冠軍，顯見達人間實力相當，不到最後一刻難以分出勝負；而累計績效方面，目前則是陳雅頎以16.15％遙遙領先，是截至目前為止累計報酬率唯一達到雙位數的佼佼者。

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