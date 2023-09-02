張貽程︱材料力拚成千金股

台股連兩周反彈，摩爾投顧分析師張貽程表示，投信8月逆勢大買，偏多心態濃厚，而隨著時序進入9月，內資作帳行情相當可期，本周投資組合前兩大是百達-KY（2236）、材料-KY（4763），再選入必應（6625）、擎邦（6122）及千附精密（6829）。

加權指數上周上漲163.36點，成功見到連兩周上漲反彈，主因是8月到月底的賣壓已竭盡縮小，人工智慧（AI）股和金融股的回升帶動指數從半年線位置翻揚。總結台股8月表現，單月下跌510.92點，外資賣超1,240億元，不過，投信逆勢大買562億元，創投信史上單月買超次高，顯示出投信積極偏多，為台股迎接9月新氣象打一劑強心針，內資作帳行情可期，愈接近下旬愈有作帳拉高機會。就技術面觀察，指數距離半年線16,377.27點已有一段距離，現在站上月均線16,597.69點，挑戰季線16,906.65點以上是第一步，第二步將是反攻17,000點。

選股方面，過去的人氣AI主流類股籌碼凌亂，依然在整理當中，7月散戶融資餘額大增、外資獲利了結，加上美國對輝達（NVIDIA）相關禁令的利空，導致相關類股股價波動加劇，多檔指標股如緯創、緯穎、英業達均位處月線以下，買盤力道相對弱勢。

而市場資金或許會先往其他產業找機會，先跌的先漲，產業表現上，IC設計、被動元件、車用電子回到輪動格局；另外，雖然短線AI漲多，但內資題材相關且8月營收值得期待的航太國防、旅遊觀光等族群，上周也有不錯的表現。

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