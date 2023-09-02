陳秀芳︱全訊進入出貨旺季

台股資金近期已不再集中在人工智慧（AI）概念股上，而是外溢至其他族群，鴻光投顧分析師陳秀芳建議，投資人在操作上，可以投信認養股以及集團季底作帳股為優先考量，本周投資組合前兩大為全訊（5222）、中裕（4147），再選入台耀（4746）、虹冠電（3257）與精成科（6191）。

台股1日開低狹幅震盪收小紅，然AI概念股表現依舊疲弱、電子權值股也漲跌互見，終場大盤漲點收斂至僅10.43點，收16,644.94點，成交金額2,800億左右，小幅量縮。

籌碼方面，土洋法人上周操作再次不同調，外資賣超57.72億元、投信買超129.22億元，而觀察資金流向，電子成交比重雖仍維持在7成以上，但有降溫傾向，來到72.78％，台股1日漲幅較大的族群為玻璃陶瓷、居家生活族群。

從技術面觀察，加權指數月線再四個交易日將扣平轉撐，在10日線仍扮演支撐的情況下，台股中、長期趨勢仍可偏多看待，但短線若量能不出，則維持區間震盪看法不變。

觀察多空，短線空頭家數快速下降、多頭家數上升，即將轉為黃金交叉，無疑為中小型類股輪動轉強訊號，隨著時序進入9月初，迎接營收密集公布期，操作仍建議以營收有亮點、投信認養及集團季底作帳股為優先布局考量。

此外，政策加持族群則是另一大關注焦點，9月航太軍工展將登場，軍工類股搭配營收獲利開出，有望帶動另一波漲勢；也可關注生技股，如中裕解盲在即，可望藉由此熱度帶動整體生技族群的漲勢。

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