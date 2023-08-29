軍工股低檔撿便宜 IC設計指標股值關注

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

投組表現：

新復興（4909）表現最佳，今年營運自谷底復甦，前7月累計營收年增近3成，其中7月營收年增近1倍，改寫兩年多來新高。

合正（5381）表現最差，短線急後賣壓出籠，不過力守5日線不破，目前型態仍對多方有利。

盤勢預測 ：

受美股上漲帶動，台股開小高震盪走高，終場上漲114點，不過成交量縮至2,500億元左右，顯見多方追價意願不高。目前KD和MACD指標都已轉為對多方有利，近日突破月線反壓機率不低，且月線扣抵值準備向下，因此8月以來，大盤大跌逾500點，但研判9月份指數反攻可期。

27日強勢的軍工股，28日遭逢賣壓，千附精密、雷虎兩者早盤一度打落到跌停，惟低檔也見到買盤進場便宜，收盤均留下影線，而且軍工指標股漢翔也收紅，因此在9月中軍工展登場前，只要漢翔沒轉弱，該族群都是投資朋友可以持續鎖定操作的族群。此外，投信持續買進貨櫃三雄，但它們的股價在低檔尚未表態，投資朋友可追蹤每周五公告的SCFI指數，作為是否介入的參考依據。

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

投組表現：

精英（2331）表現最佳，客戶端庫存調整見效、需求回暖，股價進入高檔震盪格局。

威盛（2388）表現最差，具第二季轉虧為盈轉機題材加持，股價29日小漲0.46％，維持在季線之上整理。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周演說鷹中帶鴿，暗示9月可能暫緩升息，符合市場預期，美債殖利率自高點下滑，科技股續強，美股四大指數28日全數收紅，其中標普500指數更是寫下自8月來首次連續兩日上漲。

另一方面，中美兩國同意啟動出口管制執法資訊對話，並就商業問題成立新的正式工作小組，市場持續聚焦中美關係未來的變化。

受鮑爾演說、美股大漲激勵，台股大盤持續在半年線附近震盪，整體而言，短期利空消息出盡，有望展開跌深反彈行情，惟行情之初震盪難免，盤面仍以個股表現為主，操作上建議聚焦股價表現相對大盤強勢，或跌深後投資價值浮現的錯殺股。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

投組表現：

中裕（4147）表現最佳，解盲題材在即，加上投信籌碼仍在，後市可期。

精成科（6191）表現最差，投信持續買超，技術面強於大盤，拉回即是買點。

盤勢預測：

美股四大指數28日全數收紅，其中，費半指數上漲1.21％，激勵台股29日開高狹幅震盪走高，上市八大類股皆紅，台積電（2330）、聯發科（2454）上漲0.55％、1.28％，終場大盤上漲114.39點，收在16,623.65點，成交量能萎縮至2,500億左右，不達月均量。

從技術面觀察，加權指數29日站回5日線上，惟月線目前仍在扣高，10日線轉為支撐的情況下，短線維持區間震盪看法不變。

選股方面，人工智慧（AI）概念股29日仍為盤面焦點，廣達、緯穎、光寶科漲逾2％，欣興漲幅達4.55％；而軍工族群駐龍、長榮航太以及漢翔，開低走高、終場皆收紅，後市表現仍可期待；此外，IC設計指標股亦有買盤點火，通嘉、虹冠電、偉詮電強攻漲停，後續延續力道仍為關注焦點。

展望後市，目前短線空頭比例有較快速下降的趨勢，惟短線多頭家數尚未同步快速拉升，不過，至少見到資金有擴散至非AI族群找尋機會，未來布局方向持續以營收成長動能無虞、以及投信、集團作帳股為首選。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

投組表現：

碩天（3617）表現最佳，股價29日強勢上漲逾9％，持續向上挑戰250元。

逸昌（3567）表現最差，股價於月線之上反彈，等待進一步蓄力回升至高檔。

盤勢預測：

美股四大指數連兩日收紅，費半指數28日反彈上漲1.21％，牽動台股29日早盤開高，惟航太軍工股回檔、人工智慧（AI）伺服器股壓力大，大盤呈現量縮狹幅震盪，而接近收盤前買盤突襲上攻，加權指數成功收漲114.39點，持續挑戰月線壓力。

選股方面，台股29日聚焦印刷電路板相關概念股，定穎投控漲停，創歷史新高52.7元；銅箔基板股，聯茂、金居有4％以上的漲幅；矽智財（IP）概念股，由世芯-KY再度領頭，創意和M31也強漲逾4％。此外，本周投組看好的碩天，股價差一檔就亮燈漲停，為本周留意亮點。