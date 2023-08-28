AI熄火 軍工、飛機零組件族群表現續強

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

投組表現：

保勝光學（6517）表現最佳，軍工股續強，目前由低檔起漲，後市可期。

光寶科（2301）表現最差，技術面拉回月線附近，但在投信認養，加上產業長多確立下，維持逢低布局看法不變。

盤勢預測 ：

美國聯準會（Fed）主席鮑爾25日的演說「鷹中帶鴿」，帶動美股四大指數全數收紅，加上大陸政府在假日宣布調降印花稅，激勵台股28日開高震盪，盤中漲幅逾百點，終場台積電（2330）上漲0.55％，貢獻大盤逾26點漲點，聯發科（2454）漲幅達1.01％，終場大盤上漲27.68點，收在16,509.26點，成交量能萎縮至2,800億左右，不達月均量。

從技術面觀察，加權指數28日量縮小漲，惟月線目前仍在扣高、10日線轉為支撐的情況下，短線維持區間震盪看法不變。

選股方面，AI概念股28日呈現休息態勢，反觀飛機零組件族群表現續強，寶一、千附精密、亞航攻上漲停，長榮航太、駐龍以及漢翔亦有1％～2％的漲勢，而台北國際航太暨國防工業展將於9月14日登場，軍工股挾題材及獲利成長動能無虞的優勢，後市可期。

此外，時序將進入九月，建議投資人操作上可留意投信、集團作帳股，並以近期投信認養股為首選。

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

投組表現：

精英（2331）表現最佳，客戶端庫存調整見效、需求回暖，股價創波段高。

威盛（2388）表現最差，第二季轉虧為盈，股價維持在季線之上整理。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上發表談話，代表更多證據表明經濟增長持續高於趨勢水平，準備在適當的情況下進一步升息，直到確信通膨下降目標，整體演說鷹中帶鴿，符合市場預期。

選股方面，受輝達（NVIDIA）財報激勵，大盤在半年線附近反彈，加上鮑爾演說符合市場預期，短期利空消息出盡，台股有望展開跌深反彈行情，惟行情之初震盪難免，操作上持續聚焦投資價值浮現的錯殺股，逢震盪分析布局，待技術型態明確轉強，再增加持股水位。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

投組表現：

所羅門（2359）表現最佳，自動化展上推出最新AI視覺解決方案，有望帶動營運向上。

光隆精密-KY（4581）表現最差，近日創高後量拉回整理，股價已來到多方缺口68.6元附近，隨時有機會補量轉強發動攻勢。

盤勢預測：

人氣指標AI股持續疲弱，廣達（2382）收黑，緯創（3231）、英業達（2356）均創波段新低，中小型股依舊人氣渙散，兩市收盤合計近1100家下跌。不過指數在金控雙雄上漲2%穩盤下，最後小漲27點，但留有上影線73點，上方月線反壓仍然沈重。

AI股人氣退潮後，台股始終沒有主流族群接棒，盤面上多為單兵作戰，近期僅軍工股挾9月中展覽題材走強，指標股漢翔再創波段新高，千附精密、雷虎延續上周的攻勢，寶一則是收上漲停價位，突破56元季線反壓。

雖台股半年線和年線向上，長多架構不變，但現階段操作難度仍高，投資人切記急漲勿追，財報績優股可趁震盪拉回找買點，至於題材股則可以5日線為依歸，短進短出，積小勝為全勝。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

投組表現：

碩天（3617）表現最佳，股價高檔箱型整理，28日小漲0.89％，等待攻擊機會。

逸昌（3567）表現最差，股價高檔無力支撐、回測39.2元，持續在月線之上蓄力。

盤勢預測：

美股四大指數25日全數上漲，加上大陸四箭齊發、刺激經濟和股市表現，帶動台股28日開高上漲，雖然人工智慧（AI）概念股賣壓沉重，不過，電子和金融的大型權值股依舊維持紅盤，加權指數則呈現量縮反彈。

選股方面，先前跌深的IC設計族群28日重回投資人的關注，矽力*-KY盤中漲停，信驊大漲逾8％，重回到股王寶座，收2,590元；而軍工概念股則延續上周氣勢，千附精密、寶一連兩日漲停。