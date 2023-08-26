陳秀芳︱中裕解盲題材發酵

大盤上周跌破所有短期均線，鴻光投顧分析師陳秀芳指出，美股經濟呈現軟著陸，以長線來看，可趁盤勢拉回之際布局績優好股，本周投資組合前兩大為中裕（4147）、光寶科（2301），再選入精成科（6191）、廣達（2382）與保勝光學（6517）。

台股25日跟著美股走勢，開低震盪再走低，人工智慧（AI）概念股疲弱，台積電下跌3.19％，拖累大盤下跌逾150點，終場大盤下跌289.29點，收在16,481.58點，跌破所有短期均線，成交量能3,200億元左右，不達月均量，周線終結連三黑。

從籌碼面觀察，上周土洋再度唱反調，外資上周賣超8.34億元、投信買超99.07億元，從資金流向觀察，電子成交比重維持在6成以上，25日來到63.37％，但表現較抗跌的則為觀光餐旅、玻璃陶瓷族群；櫃買指數走勢持續偏弱，仍在半年線之下遊走，表較抗跌的族群為觀光餐旅、居家生活族群。

從技術面觀察，加權指數在半年線、月線間震盪，而半年線、年線持續走揚，可見中、長期趨勢依舊偏多，預期台股短線將維持大區間震盪格局。

選股方面，台股25日見到資金往觀光休閒、飯店指標靠攏，陸委會宣布第三地陸客來台9月1日起解禁，多檔概念股紛紛表態，其中，燦星旅、易飛網、寒舍、雲品以及亞都等攻上漲停，短線有機會隨著題材帶動而有所反彈，但續航力道未知，操作上仍建議投資人短打為宜。

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