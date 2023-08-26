張貽程︱華經股價上攻可期

台股終止周線連三跌，摩爾投顧分析師張貽程表示，加權指數半年線有撐，選擇人工智慧（AI）相關類股，可以用月線區分出強弱，本周投資組合前兩大是華經（2468）、瑞昱（2379），再選入逸昌（3567）、碩天（3617）及宏碁（2353）。

台股加權指數上周上漲100.27點，終止周線連三跌，主因是AI股大修正後出現反彈，輝達（NVIDIA）財報前的押寶行情促進買盤回歸，還有大陸地產公司碧桂園風暴，對台股的金控股與傳產大型權值股影響多已反應，不再往下探低，加權指數跌至半年線約16,300點附近，見到明顯的支撐翻揚力道，權王台積電也看到半年線541元附近的支撐。

最新輝達公布第二季財報，營收季增88％，優於華爾街預期的中間值50％，股價成功衝上歷史新高502元，惟高檔賣壓湧現、利多出盡，AI股見到迅速降溫的跡象，原因可能在於第三季營收的季增幅度，會落到約18％左右，投資人和法人心理預做調整，股價率先面臨高檔獲利賣壓，導致台股25日呈現漲點回吐翻黑，本周可能又要試探半年線約16,340點附近。

此外，美國聯準會（Fed）主席鮑爾最新談話，也牽動全球熱錢資金，尤其是近期中美兩國債市不穩定，一邊有地產風暴、一邊有銀行股信用被降評，Fed主席和其他官員態度，將讓股債匯市資金大洗牌，選股前可以先參考美股最新收盤的反應。台股類股族群方面，近期漲跌互見的AI主流相關類股，可用月線區分出強弱。

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