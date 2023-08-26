劉彥良︱鈦昇獲台、美大單

上周台股先強後弱震盪走勢，本周持續觀察美股費城半導體指數表現；華冠投顧分析師劉彥良認為，盤勢快速輪動之際，更要精準選股，本周投資組合前兩大是鈦昇（8027）、光隆精密-KY（4581）。

劉彥良分析指出，輝達法說報喜激勵台股24日大漲站上月線，但隔日美股重挫拖累下走弱。台股為上有壓下有撐的區間震盪盤，能否重回中多格局仍要看美國費半表現。從AI族群退燒後始終缺乏主流部隊接棒，盤面輪動相當快速，操作難度不低，現階段宜嚴守停損停利策略，採積小勝為全勝方式累積獲利。

劉彥良認為，選股可留意財報績優股或營運走出谷底的公司，並且技術面上最好還是均線多頭排列，有基本面當靠山且支撐大於壓力下，就可以較不受大盤震盪影響。

鈦昇受惠台積電計畫在全台多處擴充CoWos先進封裝產能，雷射設備也打入蘋果供應鏈，第四季營運將顯著成長且到明年。光隆精密-KY受惠商用車市場復甦，累計前七月EPS已接近2022年全年。

新復興因疫後各國加快通訊建設腳步，前七月累計收年增近3成，7月營收為兩年多來新高，第二季轉盈後，下半年有望擴大獲利。合正首季併購三江電機跨入變壓器領域，帶動營收大幅成長，三江電機取得台電標案大單，訂單能見度已達2025年，挹注合正業績。所羅門最新開發的AI視覺解決方案「AccuPick Instant」，10～15秒內即可迅速建立AI辨識模型，可望為營運增添動能。

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