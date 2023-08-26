陳雅頎︱精英Q2毛利創新高

上周雖有輝達（NVIDIA）財報優於預期，但指數攻高後拉回，啟發投顧分析師陳雅頎認為，台積電為首AI族群買盤有撐，但個股差異化走勢，盤勢波動之際，選股為要，本周投資組合前兩大是精英（2331）、泰茂（2230）。

逐洞賽進入後段競賽，陳雅頎為衝刺績效，本周全新布局精英、泰茂、威盛、合正、啟碁等五檔題材股；精英持股比重拉高到35.2％，泰茂也持有20.2％；其餘的威盛、合正、啟碁等持股比重各為15.7％、14.8％及14.1％。

陳雅頎指出，上周美10年期債殖利率一舉突破4.34％，為2007年11月來新高，隨債市下跌，股市逆勢強漲，上周全球股市反映輝達第三季營收財測160億美元，季增18.5％，遠優於市場預期的120億美元，科技股領頭反攻，但上周五隨即獲利了結賣壓出籠，投資人在全球央行年會前獲利出場。

陳雅頎認為，8月來台股從高點17,463點已修正千餘點，近期拉回量縮測試支撐，在台積電及AI概念股撐盤下，指數在半年線附近止跌震盪，以個股表現為主。觀察2023年投信第一季大買，從萬五到萬七，第二季到第三季調節，8月來投信買盤重新敲進，潛力股有望在第三季率先表現。

陳雅頎指出，本周要消化台灣景氣對策訊號、美國小非農、PCE指數等因素，隨著千點賣壓消化，操作以營收、財報亮眼個股，隨著本波股價修正下跌，投資價值浮現，技術型態上反彈力道強於大盤，或股價站穩短均與月線之上個股，可優先留意布局機會。

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