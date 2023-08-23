軍工、AI成盤面焦點 台股後市看這關鍵

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

投組表現：

智邦（2345）表現最佳，網路交換器基本面發威，股價守穩於5日均線之上。

神達（3706）表現最差，股價等待攻擊量發動，近期於5日均線附近橫盤整理。

盤勢預測 ：

輝達（NVIDIA） 22日股價一度挑戰歷史新高，財報公布前夕，市場押寶氣氛濃厚，帶動台股23日加權指數開平走高，台積電（2330）和人工智慧（AI）主流概念股領軍，加上內資點火軍工股護航，加權站回16,500點關卡，大漲139.29點，收16,576.9點。

選股方面，台股23日聚焦於矽智財（IP）概念股，世芯-KY盤中再刷歷史新高2,435元，穩坐台股新任股王寶座，帶動創意盤中大漲逾9％，最高價達1,500元。此外，823紀念日帶動軍工概念股奮起，雷虎強攻漲停、漢翔大漲逾半根停板，惟基本面仍有待市場驗證。

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

投組表現：

倉和（6538）表現最佳，新品滲透率逐季提升，股價23日大漲，收盤價創波段新高。

禾昌（6158）表現最差，股價短線拉回前低附近震盪，惟稼動率提升、業績回穩，後市依舊看好。

盤勢預測：

因籌資風險與獲利疲，標普（S&P）21日調降五家美國銀行評級，銀行股持續受挫，另梅西百貨保守看待今年獲利，也拖累零售股表現普遍不佳。

此外，市場持續關注本周即將舉行的傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會，並預估美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話將「鷹中帶鴿」，暗示緊縮周期結束，但高利率將維持更長時間。

台股8月來成交量縮，市場多空觀望氣氛濃厚，加權指數23日反彈在站上10日線，且約有7成個股上漲，有利反彈行情之延續，投資人在操作仍可持續關注少數營收、財報亮眼股，隨本波股價修正，投資價值有望浮現。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

投組表現：

緯創（3231）表現最佳，長線趨勢確立，後市仍可期待，投資人可採取逢低布局策略。

光寶科（2301）表現最差，長線展望看俏，加上投信籌碼亦未鬆動，逢低布局看法不變。

盤勢預測：

標普降評重挫銀行股，拖累美股四大指數22日跌多漲少，其中，費半指數下跌0.93％，反觀台股23日向上攻高，台積電（2330）回神，漲幅達2.03％，貢獻大盤逾96點漲點，終場大盤上漲139.29點，收在16,576.9點，惟成交量能並未放大，單日成交金額不到3,000億元、未達月均量。

從技術面觀察，加權指數23日站上10日線，企圖往月線靠攏，短線上維持區間震盪看法不變。

台股23日除了人工智慧（AI）族群為盤面焦點外，軍工族群亦有買盤進駐，其中，漢翔22日法說非常正向，表示今年營收沒有天花板，且明年還會再更高，激勵漢翔股價早盤衝高見到漲停，並帶動其餘軍工股漲勢。

此外，在AI族群方面，見到卡位輝達（NVIDIA）財報買盤，輝達有望開出亮眼財報已是市場共識，惟重點仍需放在未來展望。

櫃買指數23日走勢明顯弱於加權指數，但近日見到短線空頭家數逐漸下降，已從70％以上下降至53％附近，雖然短線多頭家數有往上，但力道仍舊不足，台股後市除了關注主流AI族群是否能再帶動另一波漲勢外，類股能否呈現良性輪動且具備延續力道也是焦點。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

投組表現：

長榮（2603）表現最佳，上海出口貨櫃運價指數（SCFI）連三周站在千點之上，下半年營運有望優於上半年，加上長榮航處分利益約可貢獻每股稅後純益（EPS）約3元，前景可期。

正德（2641）表現最差，受波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）漲多拉回影響，股價連三日回檔，惟成交量明顯萎縮，說明市場惜售，後市隨時有望補量轉強。

盤勢預測：

輝達（NVIDIA）將於台北時間24日凌晨召開法說會，股價22日盤中創下歷史新高，但獲利了結賣壓也隨即出籠，導致終場拉回2.77％、留上影線，目前法人圈幾乎一致看好輝達財報與財測，但也傳出部分擔憂供給能否趕得上需求的聲浪，不論如何，其盤後股價表現，勢必將對台股24日開盤造成直接影響。

輝達高階晶片製造商台積電23日搶先回神，開高走高外終場還收上最高價552元，已來到月線關卡附近，激勵台股收漲139.29點、漲幅0.85％，不僅成功站上5日線，且5日線還順利翻揚，就技術面觀察短底已成型，但後續能否突破月線反壓，從短多轉為中多，仍尚待觀察。

不過，中小型股表現依舊相對弱勢，櫃買指數23日僅小漲0.31％，且未能克服5日及10日線形成的雙線反壓，代表內資信心尚未回籠，研判待輝達法說會後，多空或將有表態機會。

若輝達盤後大漲，將有利台股電子族群走揚；反之，若盤後走弱，則非電族群將承接人工智慧（AI）族群轉出的資金，股價位處低檔的航運及軍工族群近期都有買盤介入，有望接棒多頭表態，投資人可多加留意。