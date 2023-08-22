AI領軍上攻 押寶輝達相關股需留意風險

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

投組表現：

中裕（4147）表現最佳，受惠解盲題材發酵，外資連八日買超，後市表現可期。

廣達（2382）表現最差，AI長線趨勢不變，投資人仍可在股價拉回時趁勢布局。

盤勢預測 ：

美股四大指數21日漲多跌少，其中，費半指數上漲2.83％，台股22日也由人工智慧（AI）族群領軍上攻，台積電（2330）上漲0.74％，激勵加權指數上漲34.9點，終場大盤上漲56.12點，收在16,437.61點，成交量能約3,000億，不達月均量。從技術面觀察，短線維持區間震盪看法不變。

選股方面，台股22日AI族群仍趨向個股表現，矽智財（IP）股世芯-KY坐上股王寶座，技嘉漲幅超過8％。此外，散熱族群股協禧、業強攻上漲停，顯示資金有往中低價股靠攏的趨勢。

展望後市，除了靜待輝達（NVIDIA）財報外，股價未來的延續力道將是接下來觀盤的重點，目前盤勢震盪操作難度未減，建議投資人以現股操作為主，切勿過度槓桿，並嚴控資金水位。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

投組表現：

智邦（2345）表現最佳，網路交換器基本面發威，股價盤中再創歷史新高。

博磊（3581）表現最差，股價於月線附近整理，半導體封測輪動有機會再攻。

盤勢預測：

台股22日早盤在輝達（NVIDIA）大漲8％的激勵下，人工智慧（AI）概念股全力衝刺，加權指數勁揚逾百點，最高至16,535.07點，重回5日線，而盤中傳產、金融族群疲軟，指數漲幅收斂，最終上漲56.12點收16,437.61點，成交量逾3,063億元。

選股方面，台股22日焦點為矽智財（IP）概念股，世芯-KY漲停，創歷史新高2,380元，成功當上新任股王，此外，M31盤中也奔上漲停，以及本周投組中看好的AI網通設備股智邦，再刷新高481.5元；重電儲能類股，華城連二日漲停，股價再創歷史新高276.5元。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

投組表現：

長榮（2603）表現最佳，迎接歐美消費旺季，加上SCFI已連續三周站在千點之上，下半年營運有望優於上半年。

正德（2641）表現最差，BDI連兩日下跌，使得短線客獲利下車，惟下半年和明年各有兩艘節能船將加入，可望帶動營運回溫。

盤勢預測：

輝達（NVIDIA）21日強漲逾8％，帶動費半指數強彈2.83％；台股22日早盤也一度大漲150點，可惜盤中賣壓出籠使得漲勢收斂，尤以中小型股賣壓更為沈重。終場大盤收漲56.12點，不過櫃買指數卻翻黑下跌0.36％，兩市合計超過1,200家下跌。

散裝航運早盤延續21日賣壓，但尾盤紛紛收斂跌勢、甚至有翻紅表現。由於巴拿馬運河塞港問題不易解決，乾旱恐要到明年初的雨季才能解除，加上下半年旺季即將到來，研判運價易漲難跌有利提升營運表現，目前該族群股價還在相對低檔且年線剛走揚，值得投資人持續關注。

此外，輝達即將召開法說會，市場普遍預期財報和財測都將有不錯的表現，21日大漲不排除為提前押寶行情，但究竟法說內容能否超乎市場預期，只能等會後股價表現來論定，投資人若要押寶相關概念股，仍需留意風險控管。

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

投組表現：

長榮鋼（2211）表現最佳，在手訂單充足，惟漲多賣壓湧現，股價拉回至5日線附近。

禾昌（6158）表現最差，股價22日遭逢前高賣壓拉回，惟稼動率提升，加上業績也回升，後市表現仍可期。

盤勢預測：

美債10年期殖利率21日突破4.34％，創2007年11月以來新高，而隨著債市下跌，股市也逆勢強漲，輝達股價飆逾8％、特斯拉暴漲逾7％，帶領科技股強勢走高。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾將於本周五將發表演說，經濟學家預估，鮑爾可能會暗示緊縮結束，並強調維持高利率更長時間，市場觀望氣氛濃厚，造成近期成交量縮。

加權指數22日站上5日線，短線止跌在望，維持半年線上築底格局。短線操作上，少數業績亮眼個股隨著股價下跌，投資價值也將逐漸浮現；技術型態上，則可留意反彈站上短均線與月線之上的個股。