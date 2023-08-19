張貽程︱智邦基本面佳

美國財報周交卷進入尾聲，市場預期落空，拖累加權指數往下回測，摩爾投顧分析師張貽程表示，雖人工智慧（AI）股過熱修正，然預期輝達（NVIDIA）財報表現，將成為AI股能否回神的重要轉折點，本周投資組合前兩大是廣達（2382）、建準（2421），再選入智邦（2345）、博磊（3581）及神達（3706）。

台股加權指數上周下跌219.94點，呈現周線連三黑的修正，主因除了AI股過熱外，還有大陸地產公司碧桂園的危機爆發，導致旗下11檔公司債暫停交易，拖累台灣金融股與傳產族群同步受挫。

此外，美國財報結果也讓市場期待落空，美股四大指數往下探低，加權指數也向下回測半年線，然17日見到跌破後迅速拉抬，意謂低檔買盤力道轉趨強勁，大盤指數可望站穩於半年線16,300點之上。

選股方面，近期人氣和資金匯流的AI相關類股走勢分歧，焦點股廣達，強者恆強屢刷新高，然緯創股價卻見跌停，屬於籌碼散亂和當沖客眾多的問題。本周AI股能否回神，輝達財報將是一大轉折點，而傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會中，美國聯準會（Fed）主席鮑爾是否會維持鷹派論調，相關發言亦恐引發市場波動。

類股方面，在塞船塞港效應下，散裝航運出現暌違已久的跌深反彈行情，業者預期，運河排隊問題將持續到年底，擴大排擠各類船舶供給，不過，有可能如超導體題材一樣，只是一時的資金避風港效應，投資人須留意是否為一日行情。

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