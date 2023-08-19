劉彥良︱台航認列挹注

台股上周走弱拉回到半年線才止跌，本周持續觀察美股及輝達（NVIDIA）財報；華冠投顧分析師劉彥良認為，盤勢震盪整理之際，更要審慎選股操作，本周投資組合前兩大是台航（2617）、裕民（2606），再選入長榮（2603）、正德（2641）與慧洋-KY（2637）。

劉彥良指出，美國費半指數尚在探低是目前台股最大隱憂，人工智慧（AI）指標大廠輝達（NIVIDIA）23日法說會在即，近期許多外資研究機構紛紛調高目標價，最高甚至喊到1,000美元，但輝達股價早在7月18日見高點後便呈現下降趨勢，國內相關供應鏈除廣達外近期也都未再創高，且融資減肥幅度有限，仍要提防若輝達法說會無法報佳音，恐對相關個股造成衝擊。

劉彥良認為，現階段可留意航運族群有機會受惠報價走揚自谷底彈升，散裝航運方面，波羅的海綜合指數（BDI）指數自7月低點上漲3成，巴拿馬型的BPI指數更是狂飆7成，遠超過其他船型，其之所以大漲，除受即將進入北美穀物收成旺季推升需求外，巴拿馬運河枯水期更導致運價飆升。

選股方面，散裝龍頭慧洋-KY的指數連結型船舶在5成左右，8月營收受惠中小型船舶現貨日租金向上有望回升；裕民和台航的巴拿馬型船隻占比則最高，受惠程度可能最大。而貨櫃航運，歐美線運價陸續調漲帶動上海出口集裝箱運價指數（SCFI）7月觸底反彈，美洲線占比最高的長榮為貨櫃三雄中第二季唯一獲利，第三季旺季獲利有望再向上。

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