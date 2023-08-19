大陸房地產危機未平，美國聯準會（Fed）會議紀要又「亮鷹爪」，亞幣走弱下新台幣也難逃一劫，外資連七日提款839億元，台股上周波動依舊劇烈，指數持續回測半年線，市場靜待本周輝達（NVIDIA）財報出爐，能否為AI類股反彈行情提供重要火種，而台灣時間26日的Jackson Hole會議中Fed主席鮑爾也將釋出對經濟前景之看法，可望對貨幣政策動向洩端倪。

法人指出，大陸支撐房地產力度、美國通膨及貨幣政策為後市關注重點，而AI長線趨勢看好，加上美科技股近三周已累計一定跌幅，預期待輝達財報利多公布後，台美股市AI族群反彈機率相對高。

啟發投顧分析師陳雅頎前一周奪冠後，本周反倒將目光轉向非電族群，投組首重散裝輪裕民、占30.4％，再選入精密零組件整合製造廠千附精密、連接器廠禾昌、太陽能網版印刷廠商倉和、鋼構廠長榮鋼；整體持股水位達99.7％。

看好輝達財報加持，鴻光投顧分析師陳秀芳本周押寶AI股，除續留光寶科、緯創，新增散熱風扇廠建準、伺服器代工廠廣達，加上新藥股中裕，整體持股比率小幅降至99.2％。

而隨9月北美穀物旺季將至，運價急升帶動散裝迎利多，華冠投顧分析師劉彥良本周全面鎖定航運股，投組首重台航、裕民，占比約4成左右，再選入長榮、正德、慧洋-KY，散裝、貨櫃兼備，押寶意味濃厚；整體持股比重99.6％。

摩爾投顧分析師張貽程本周同樣對AI股大力按讚，投組前兩大廣達、建準各占48.6％、39.9％，再加入網通股智邦及續留的半導體設備廠博磊、電腦設備廠神達，占比均低於5％；整體持股比重99.9％。

台股單周續挫219點、周線苦吞連三黑，加權指數失守季線後，再度回防半年線，達人仍舊收穫頗豐；其中，陳雅頎不甩大盤回檔，逆勢繳出4.69％單周績效，勇奪個人本循環第三座周冠軍，冠軍洞數與劉彥良齊居領先地位，陳秀芳以2.78％緊追在後；而劉彥良、張貽程則分別以-0.09％、-1.39％位居第三及第四名。

而達人精選強棒方面，陳雅頎上周投組選入的金像電受惠外資點名，其明、後年AI伺服器相關營收比重上看10％及22％，帶動股價上周一馬當先飆漲14.01％，單周最高價213元更一舉刷新近25年高；而劉彥良、張貽程同步選入的倉和也大漲8.04％，市場看好其第三季營收有望改寫近年高峰，第四季續升亦可期。

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