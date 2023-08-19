陳秀芳︱建準三題材助攻

台股周線連三黑，鴻光投顧分析師陳秀芳指出，輝達（NVIDIA）將於本周公布財報，可望帶領人工智慧（AI）類股，再度走出一波漲勢，本周投資組合前兩大為建準（2421）、廣達（2382），再選入光寶科（2301）、中裕（4147）與緯創（3231）。

台股18日震盪劇烈，開低走高再殺低，盤中高低點價差近240點，由AI族群領跌，台積電下跌0.92％，拖累大盤43.38點，終場大盤下跌135.35點，收在16,381.31點，成交量能落在3,800億左右，周線寫連三黑。

從籌碼面觀察，土洋法人持續不同調，外資上周續賣701.94億元，反觀投信則買超195.22億元，護盤氣氛濃厚；資金流向來看，電子成交比重居高不下，來到76.03％，由此可知，目前市場焦點仍舊落在AI族群。

此外，受巴拿馬型船舶運價飆漲影響，加權指數與櫃買指數18日走勢相齊，表現較抗跌的皆為航運族群，散裝航運指標股新興、裕民、中航、四維航攻上漲停；台航、慧洋-KY及正德亦大漲逾半根停板。

選股方面，台股持續隨美股腳步震盪，加上影響台股後市的兩大因子：新台幣匯率、外資動向，表現皆不利短線趨勢，而本周將迎來輝達財報公布，市場普遍樂觀看待其獲利表現，屆時可望帶領AI類股走出另一波漲勢。

最後，目前台股仍未脫離震盪格局，投資人操作建議以現股為主，切勿過度槓桿，並嚴控資金水位。

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