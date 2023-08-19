陳雅頎︱裕民貨運需求升

台股上周受國際股市大幅震盪影響也回檔整理，所幸萬六關卡支撐力道強。啟發投顧分析師陳雅頎認為，個股營收及財報業績差異化導致個股走勢分歧，本周投資組合前兩大是裕民（2606）、千附精密（6829），再選入禾昌（6158）、倉和（6538）與長榮鋼（2211）。

陳雅頎分析指出，中美科技戰升溫，限制美企投資大陸半導體、人工智慧（AI）等領域，加以美國7月零售銷售等多項經濟數據高於市場預期，聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要也指出，多數官員認為通膨存在重大上行風險，恐需進一步緊縮貨幣政策，拖累國際股市大幅震盪。台股上周萬六有守，且有三個交易日留下影線，顯示買盤積極加碼敲進，有望帶動指數止穩上攻。

而觀察8月個股多空分歧狀況越趨明顯，反應第二季財報及7月營收表現，市場關注的AI、電腦周邊設備股，廣達、華碩等上周相對強勢，股價在這波反彈直逼前高，另部分車用電子近期也表現不錯，東陽7月獲利向上突破，第四季又將迎旺季需求，上周股價創波段收盤新高，同屬AM市場的帝寶，也受惠汽車零件市場復甦，車燈銷量成長，近期拉回10日線，可留意止穩轉強時機。

陳雅頎認為，台灣外銷訂單數據本周將公布，且下周還有美國就業數據，趨勢偏空、籌碼凌亂的族群，儘管短期可能出現技術型態上的跌深反彈，仍較難吸引長期資金青睞，建議投資人優先聚焦少數業績亮眼股，隨股價修正下跌，投資價值可望浮現。

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