AI吹反攻號角 廣達、金像電等強勢漲停

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

投組表現：

金像電（2368）表現最佳，人工智慧（AI）反攻，加上法人調升目標價，股價衝上漲停、創逾25年新高。

茂訊（3213）表現最差，17日反彈面臨月線反壓，惟基本面尚佳，後續表現仍可期待。

盤勢預測 ：

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）最新會議紀要指出，多數官員表示通膨存在重大風險，可能需要進一步緊縮貨幣政策，此外，芝商所（CME）FedWatch工具最新數據顯示，9月升息機率僅約12％，而11月則來到了35％，引發市場擔憂情緒，拖累美股四大指數16日全數收黑。

選股方面，大盤17日盤中再創波段低點，惟近期AI概念股反攻，有利大盤展開跌深反彈行情。操作上建議投資人汰弱留強，少數營收、財報亮眼的個股，將隨著本波股價修正下跌，投資價值浮現，留意技術型態轉強時機，後續有望在盤面回穩後搶先發動攻勢。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

投組表現：

投組表現： 緯創（3231）表現最佳，前陣子短線急跌，採取逢低布局策略，加上人工智慧（AI）為長線趨勢，後市可期。

美時（1795）表現最差，全年獲利展望調升，建議投資人可趁勢逢低布局。

盤勢預測：

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）16日放鷹，拖累美股四大指數收盤盡墨，其中，費半指數開低走低，下跌2.08％。而台股17日則呈現開低走高，電子權值股漲跌互見，台積電（2330）漲幅0.37％、聯發科（2454）下跌2.18％，終場大盤上漲69.88點，收在16,516.66點，成交量能超過3,800億，達到月均量。

從技術面觀察，盤中高低點差逾285點，帶量留長下引線，收復16,500點，短線上仍維持區間震盪看法不變。

選股方面，台股17日由人工智慧（AI）類股帶動，吹起反攻號角，金像電漲停，創意、雙鴻、嘉澤漲幅都有6％以上，市場靜待下周輝達（NVIDIA）財報表現，可望帶動AI下一波漲勢。

台股目前盤勢仍未走穩，策略布局將成為獲利關鍵，看好AI為長線趨勢，並建議投資人操作上需嚴控資金水位，聚焦基本面、獲利展望無虞的個股為宜。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

投組表現：

逸昌（3567）表現最佳，7月營收創近六年新高，股價持續挑戰歷史高點43.55元。

博磊（3581）表現最差，先前表現抗跌，惟目前短線上需等賣壓消化，後市仍有機會再攻。

盤勢預測：

受到美股四大指數16日收黑影響，台股17日開盤賣壓沉重，一度跌破120日均線的半年線，不過，盤中低接買盤力道湧現，在人工智慧（AI）、傳產類股聯手帶動下，大盤成功由黑翻紅，終場上漲69.88點，成交量增逾3,810億元。

選股方面，在加權指數17日由黑翻紅的情況下，強勢族群和個股眾多，其中，廣達集團，鼎天再度攻上漲停，創逾14年來新高62.7元；印刷電路板廠金像電，以及光纖被動元件概念股波若威也都強勢漲停，多頭牛勢再現蹤跡，成交量回升為多頭回歸重要訊號。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

投組表現：

倉和（6538）表現最佳，7月營收獲利雙成長，股價沿5日線墊高，準備挑戰前波高點177元。

青鋼（8930）表現最差，股價於10日線上方橫盤整理，在基本面良好下，隨時有機會補量過前高。

盤勢預測：

台股17日早盤受前日費半指數破底影響，一度大跌逾180點，不過，半年線再次發揮強勁支撐，加上KD指標順利黃金交叉，帶動多方人氣回籠，使得指數開低走高，終場上漲69.88點，收復5日線，接下來若5日線順利翻揚，代表短空行情正式轉為短多行情，反彈目標鎖定頸線約16,600～16,700點位置。

櫃買指數方面，KD指標在16日已領先大盤黃金交叉，17日開口擴大、吸引買盤升溫，終場勁揚1.35％，創一個月來最佳表現，加上5日線也領先大盤翻揚向上，因此，投資人接下來可較積極地操作，並擴大持股水位，搶攻反彈行情。

選股方面，由於大盤逐漸回穩，因此，本波抗跌守穩月線之上的個股有望率先創新高。此外，近期受大盤拖累的財報績優股，若在月線附近開始補量轉強，也是投資人可以進場布局的焦點。