電子類股雨過天晴 AI再成盤面焦點

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

投組表現：

緯創（3231）表現最佳，人工智慧（AI）類股16日反攻，股價亮燈漲停，加上AI為長線趨勢，後市可期。

保瑞（6472）表現最差，全年獲利表現看俏，且公司成長性能見度高，建議投資人可逢低布局。

盤勢預測 ：

美股15日四大指數皆墨，其中，費半指數下跌1.7％，而台股16日呈現開低震盪走高，由人工智慧（AI）帶動下跌幅收斂，台積電（2330）力守平盤、聯發科（2454）漲幅1.62％，終場大盤下跌8.02點，收在16,446.78點，成交量能不到3,300億。

從技術面觀察，台股16日拉了長下影線，可惜量能不足，研判短線盤勢將維持區間震盪格局，惟中、長線向上趨勢不變。

選股部分，盤面焦點為AI族群，建準、緯創以及營邦攻上漲停，廣達亦有9.53％的漲幅，資金持續在AI相關族群找尋機會。

此外，短線空頭家數來到了70.32％，代表許多個股都有機會短線跌深反彈，惟搶反彈時也要留意整體產業展望，仍應以基本面佳、產業展望無虞的個股為宜。

整體來說，盤勢目前處於大區間震盪，雖有許多績優股目前評價已偏低，但由於盤勢不穩，操作上不宜躁進，建議投資人需嚴控資金水位。

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

投組表現：

逸昌（3567）表現最佳，受惠IC封測需求，股價強攻接近漲停。

茂訊（3213）表現最差基本面尚佳，15日受賣壓重擊、股價拉回，16日隨即反彈站穩季線之上。

盤勢預測：

美股利空消息炸鍋，7 月零售銷售月增 0.7％，大幅超過預期的0.4％，市場對持續升息的擔憂再度浮現，加上國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）再度警告，可能下調美國多家銀行評級，使美國銀行股信心再度潰散，還有零售商家得寶財測不佳，非必需品類需求減弱，各類產業利空消息不斷席捲而來，拖累美股四大指數15日集體收黑。

台股8月初由人工智慧（AI）族群領跌，帶動其他族群恐慌性賣壓出籠，加權指數摜破季線後還繼續殺低，因此，現階段建議投資人應將手中持續進行汰弱留強，少數業績亮眼個股隨股價下跌，投資價值也慢慢浮現，預期待後市技術型態轉強、盤勢回穩時，就有機會領先盤面其他個股展開攻勢。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

投組表現：

逸昌（3567）表現最佳，7月營收創近六年新高，基本面帶動股價發動「有基之彈」，股價連三日刷新歷史高。

博磊（3581）表現最差，先前表現抗跌，惟目前短線上需等賣壓消化，後市仍有機會再攻。

盤勢預測：

受美股四大指數15日全數下跌影響，加上適逢台指期結算日，外資手握淨空單，拖累台股16日早盤開低走低，惟新台幣匯率反彈走升，電子股呈現跌無可跌的現象，最終人工智慧（AI）主流及散熱股急拉尾盤，指數跌點大幅收斂。

選股方面，電子類股雨過天晴，有機會盡速度過谷底，廣達集團16日表現強勢，廣達盤中亮燈漲停，終場大漲9.53％、鼎天強勢攻堅鎖穩漲停，廣明漲逾4％；緯創集團的部分，緯創尾盤強勢攻上漲停、緯穎也上漲超過4％。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

投組表現：

海韻電（6203）表現最佳，新規格電源供應器出貨暢旺，帶動營收獲利雙成長，股價轉強向上、準備挑戰前高。

青鋼（8930）表現最差，16日盤中追平前高30.35元，可惜賣壓隨後出籠，再加上當沖客尾盤停損，導致走勢虎頭蛇尾並收在全場最低點，然在基本面條件良好下，未來仍有機會攻勢再起。

盤勢預測：

台股15日雖展開反彈，但力道及成交量都明顯不足，拖累16日早盤馬上回檔、甚至跌破前日低點，但在AI權重股如緯創（3231）、廣達（2382）及英業達（2356）等相繼回穩大漲下，助攻加權指數終場僅小跌8點，尾盤急拉收全場最高16,446.78點。

展望後市，台股KD指標即將在20以下出現黃金交叉，短線已具備跌深反彈要件，未來若能站上5日線且5日線翻揚，就有望轉為短多格局，屆時投資人即可拉高持股比重、轉向積極操作。

選股方面，建議投資人仍著重關注個股財報表現，並搭配技術型態強弱作為汰弱換強的依歸，預期月報及半年報表現亮眼之個股，若在這波回檔能守穩月線，或重新站回月線，未來就有高機率領先大盤突破前高；反之，若財報不佳且月線下彎者，則建議趁反彈盡快進行調整。