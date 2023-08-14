台股下殺 廣達逆勢亮眼 選股宜分批布局

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

投組表現：

逸昌（3567）表現最佳，看好其半導體測試工程開發能力、測試量產經驗，後市展望樂觀。

緯軟（4953）表現最差，股價已經修正至起漲點，後市仍看好微軟相關概念股。

盤勢預測 ：

台股14日受費半指數連三天下跌影響，加上大陸地產商碧桂園利空衝擊，導致加權指數開盤賣壓沈重，跳空開低走低、跌破頸線，盤中再見股匯雙殺，新台幣跳水重貶1.17角、貶破31.9元線，最後尾盤奮力向上收斂跌幅，台股收16,393.66點。

選股方面，台股在14日殺盤重挫下，呈現各類股無差別下殺，但仍有亮點的股票族群，例如：廣達集團整體逆勢上漲，強漲逾6％，鼎天漲1.25％，廣明漲0.81％，此外，半導體設備股博磊，和散熱概念的廣運，表現也都相對強勢。

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

投組表現：

逸昌（3567）表現最佳，受惠IC封測需求，股價強攻接近漲停。

金像電（2368）表現最差，股價在短均線附近上下震盪，表現相對抗跌。

盤勢預測：

美國勞工部公布的數據顯示，7月生產者物價指數（PPI）年增0.8％，高於市場預期的0.7％，投資人對美國聯準會（Fed）升息的擔憂再起，美債殖利率走高，拖累科技類股表現，美股四大指數11日除道瓊收紅外，其餘均收黑，本周將公布沃爾瑪和家得寶等主要零售商財報，此外，月度零售額也是市場關注的焦點。

台股方面，外資7月以來持續調節權值股，加權指數上周摜破季線後恐慌性賣壓湧現，建議投資人針對手中持股進行汰弱留強，尤其營收、第二季財報即將公布完畢，若財報數字不佳、看不到下半年成長性的公司，務必設定停損點或趁技術性反彈之際收回資金；反之，若是技術型態優於大盤的強勢股，則有望震盪整理後再攻。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

投組表現：

倉和（6538）表現最佳，3D無網結新產品漸獲客戶採用，帶動營收獲利向上，股價14日逆勢上漲3.86％。

青鋼（8930）表現最差，受盤勢影響，獲利了結賣壓出籠，但財報表現優異，預估短線震盪後有望重新轉強。

盤勢預測：

美國費半指數11日破底，拖累加權指數14日大跌1.25％，再探波段新低，且中小型股在融資多殺多下賣壓更為沈重，終場上市櫃合計逾1,500家收跌，櫃買指數更是重挫2.29％之多。

加權指數7月大漲，但卻是建立在融資大增、法人大賣的不利籌碼結構下，一旦開始指數拉回，就會又急又快，而近日來雖然融資已在逐漸下滑，但減幅遠不及指數，也導致多方欲振乏力。

不過，展望後市，兩市KD指標的D值皆已來到去年10月底、至今新低，而去年10月底剛好就是波段低點，因此，研判指數本波修正過後已來到相對低點，投資人此時莫再殺低，可開始分批布局月報或半年表亮麗的財報績優股。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

投組表現：

僑威（3078）表現最佳，股價14日小漲0.24％，表現相對抗跌，加上第三季獲利持續處在高檔，後市可期。

美時（1795）表現最差，14日盤勢無差別下殺 ，惟上半年財報亮眼，長線展望無虞，仍可逢低布局。

盤勢預測：

美國 7 月生產物價指數（PPI）表現超預期，造成美股11日跌多漲少，惟有道瓊指數呈現上漲，其中，與台股關連係數較高的費半指數下跌2.29％，拖累台股14日表現，台積電（2330）一度跌破半年線，終場下跌0.92％、聯發科（2454）跌幅1.03％，上市八大類股綠油油，終場大盤下跌207.59點，收在16,393.66點，成交量能3,200億左右，不達月均量。從技術面觀察，短線轉弱、但季線仍為支撐之下，中、長期目前仍為偏多態勢，短線嚴控資金水位看法不變。

台股14日走勢早盤開低後跌幅收斂，加權指數回測5月26日跳空缺口，雖盤勢無差別下殺，然上市櫃公司上半年度財報將全數公布完畢，最終股價仍回歸至基本面看法不變。

此外，台股短線上空頭家數上升至62％、已到了過熱區，新台幣匯率續貶來到31.925元，加上大陸「碧桂園」債務危機等事件，近期操作上建議宜保守看待為宜。