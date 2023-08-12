劉彥良︱倉和出貨攀升

受美股影響台股連兩周拉回，華冠投顧分析師劉彥良表示，近期盤勢連續走弱，本周有望跌深反彈，要注意精準選股，本周投資組合前兩大是倉和（6538）、海韻電（6203），再選入青鋼（8930）、力山（1515）與旺矽（6223）。

劉彥良指出，雖短空結構尚未扭轉，不過研判本周有望跌深反彈，首先大盤已回測前波低點，且D值只剩下23；其次融資已開始減肥有利籌碼結構改善；第三是新台幣貶至去年11月的缺口31.8附近已經有貶不下去的跡象。隨著月報和半年報即將全數公布，7月營收雙率雙增股且第二季每股稅後純益（EPS）優異的財報績優股，有望止穩向上。

劉彥良認為，太陽能電池印刷用網板廠倉和，受惠3D無網結新產品漸獲客戶採用，第二季EPS為1.82元，優於首季1元，而7月營收創新高，前七月營收年增近3成。海韻電受惠新規格ATX3.0電源供應器需求暢旺，第二季EPS為2.41元，創兩年單季新高，前七月營收年增也近4成。

青鋼在高毛利產品金屬天花板出貨比重拉升，第二季毛利率30.5％為近12年新高，單季EPS 0.85元也是近十年同期新高。力山營運擺脫谷底已連三個月轉為年成長，7月營收創18個月新高，第二季本業虧損，但業外匯兌挹注已中止連五季虧損，下半年挑戰本業轉盈。至於旺矽則受惠人工智慧、數據中心、5G及車用電子等需求，上半年EPS為6.62元創同期新高，7月營收突破7億元創新高，下半年營運更優。

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