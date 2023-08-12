張貽程︱博磊買盤進駐

台股周線連二黑，摩爾投顧分析師張貽程表示，加權指數在跌破季線情況下，選舉護盤資金將更加活躍，看好人工智慧（AI）類股及國家政策相關族群後市表現，本周投資組合前兩大是博磊（3581）、逸昌（3567），再選入緯軟（4953）、神達（3706）以及倉和（6538）。

加權指數上周下跌242.43點，呈現周線連二跌的修正，主因依舊為AI股過熱後的降溫修正，多檔AI主流股持續領跌、創波段新低，懲罰追高籌碼和甩掉散戶融資的盤勢延續。

台積電7月營收1,776.16億元，月增13.56％，創近半年高點，為歷年同期次高，達第三季財測中位數的33.7％，符合預期，因此相對能抵擋外資的賣盤。

此外，上周信評公司穆迪（Moody’s）降評美國十家中小型銀行和將大型銀行列入負面觀察名單，使得美股上周進一步修正，連帶拖累全球股債市也面臨資金大洗牌，回升攻擊盤發動時間點向後延。

選股方面，碳權交易所7日在高雄軟體園區揭牌，然具備減碳題材的造紙類股上周卻反倒出現利多出盡的情況，近期最受資金青睞的華紙，股價失守30元關卡，其餘包含正隆、榮成、永豐餘也同步走弱，表現不盡理想。

不過，距離2024年大選行情只剩五個月，在加權指數跌破季線情況下，預期選舉護盤資金將更加活躍，AI類股及國家政策相關族群，如碳權交易、再生能源、重電儲能等仍是後市看盤重點，投資人可留意。

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