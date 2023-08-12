陳秀芳︱僑威今年獲利可期

台股上周量縮回檔修正，鴻光投顧分析師陳秀芳認為，隨著上半年財報陸續開出，市場靜待籌碼安定訊號浮現，加權指數可望再度上攻，本周投資組合前兩大為僑威（3078）、保瑞（6472），再選入緯創（3231）、光寶科（2301）與美時（1795）。

美國7月消費者物價指數（CPI）數據低於市場預期，市場原先擔憂的經濟數據利空淡化，然台股11日依舊震盪劇烈，電子權值股表現疲弱，權王台積電下跌0.91％，拖累加權指數逾42點，聯發科也下跌2.02％，終場大盤下跌33.45，收在16,601.25點，周線連二黑。

從籌碼面觀察，新台幣匯率仍欲振乏力，11日來到31.794元附近，上周土洋法人對作，外資賣超327.65億元，投信則買超156.59億元；而從資金流向觀察，電子成交比重維持在7成以上，來到71.49％，表現較抗跌的族群為數位雲端、橡膠族群。

就技術面而言，加權指數短線跌破季線，但季線仍上揚且扣低，大盤中、長期屬於多方格局，台股近日跟隨美股腳步震盪，在短長線多空頭家數比例持續不佳、新台幣匯率疲弱，以及外資持續提款加劇等情況下，都不利台股後市表現。

然而，此情況也不難預見，由於前波股市大漲為AI題材帶動，但大多AI族群的獲利並不是立即開出，近期進入上市櫃公司上半年財報密集公布期，許多熱門個股獲利狀況都會被放大檢視，AI概念股短線面臨股價漲多回檔，這也是近日台股震盪稍大的原因。

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