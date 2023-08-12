陳雅頎︱必應7月營收靚

蘋果財報不佳、穆迪（Moody’s）調降美國十家中小型銀行信評、美國對大陸半導體及AI等相關公司實施新限制等國際利空重擊，台股上周隨國際股市走弱。啟發投顧分析師陳雅頎建議，投資人應留意技術面優於大盤的強勢股，本周投資組合前兩大為必應（6625）、金像電（2368），再選入逸昌（3567）、茂訊（3213）與閎康（3587）。

陳雅頎上周投資績效不如預期，本周進行大幅換股，新布局必應、金像電、逸昌、茂訊、閎康等；持股前兩大必應、金像電各達31.3％與30.3％，重押意味濃厚。其餘的逸昌、茂訊、閎康等持股比分別為14.1％、12.9％及11.2％。

陳雅頎分析，加權指數7月自波段高點拉回800點，上周更直接摜破季線，AI股反彈無力，權值股也表現低迷，隨著7月營收出爐，第二季財報14日也將公布完畢，建議可留意技術線型優於大盤的強勢股。

陳雅頎表示，大盤跌破季線，因此股價仍站穩季線之上，甚至高於月線個股，代表買盤較有信心，可優先關注後市行情；如帝寶切入正廠維修（OES）車燈，加上彰濱廠營運效益展現，並將赴泰國布局，股價上周大漲突破前高後拉回；東陽7月營收創六年來同期新高，股價站穩5日線之上。

展望後市，台股本周要消化美國零售銷售、美國聯準會（Fed）會議紀要等重要總經數據，綜合7月營收及半年報將全數公布，資金有望在這波重新分配後，重新聚焦強勢股，操作上建議保留資金、分批布局第二季財報績優股。

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