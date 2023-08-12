「財報照妖鏡」一出手，個股紛紛現出原形，人工智慧（AI）熱門族群上周受基本面檢驗、股價欲振乏力，台股當沖、融資餘額維持高檔導致的籌碼紊亂狀況，也引爆多殺多賣壓出籠，拖累加權指數單周失守季線，周線苦吞連二黑。

法人指出，台股7月營收公布後，上市櫃第二季財報也即將全數揭露，加上美國聯準會（Fed）會議記錄公布在即，市場不確定因素仍多，投資人買盤恐持續觀望，指數將維持在半年線至季線大約16,300～16,900點間波動。

啟發投顧分析師陳雅頎本周投組全數翻新，選入多檔7月營收績優股，包括文創股必應、PCB大廠金像電、類比IC測試廠逸昌、茂訊電腦、半導體檢測廠閎康，投組前兩大必應、金像電占比皆逾3成；整體持股水位達99.8％。

鴻光投顧分析師陳秀芳續留電源廠僑威，再選入生技股王保瑞、特殊學名藥廠美時，並押寶上周回檔之際融資大減、法人逆勢布局的兩檔AI指標股緯創、光寶科，個股間占比差異不大、介於18％～22％；整體持股比率99.7％。

華冠投顧分析師劉彥良本周同樣換股操作，資金進場卡位7月營收，以及第二季財報亮眼股，並選入太陽能網版印刷廠商倉和、電源供應器大廠海韻電、輕鋼架生產商青鋼、健身器材力山，加上探針卡大廠旺矽；整體持股比重降至99.7％。

摩爾投顧分析師張貽程前周奪冠後，本周複製部分「勝利方程式」，續留半導體設備廠博磊且占比高達49.7％，另選入IC測試廠逸昌、占39.8％，以及緯創集團旗下小金雞緯軟、電腦設備廠神達、倉和；整體持股比重升至100％。

台股連兩周慘遭滑鐵盧，周線吞下連二黑，達人報酬率表現也受到盤勢嚴重拖累，逐洞賽第八洞結果出爐，其中，張貽程以-1.43％單周績效奪冠，小幅優於大盤表現，劉彥良、陳雅頎、陳秀芳則分別以-2.1％、-3.88％、-4.44％，位居第二至第四名。

儘管台股疲態百出，7月營收績優股仍舊奮勇而上，而在達人上周投組中，陳秀芳選入的電源廠僑威，以及陳雅頎鎖定的長榮鋼聯袂發動「有基之彈」。僑威7月營收10.18億元，寫下單月營收第三高與同期新高，長榮鋼7月營收則達11.17億元，也創下同期新高紀錄，兩檔績優股單周股價分別勁揚1.48％、1.22％，在業績力挺下無懼賣壓、逆風高飛。

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