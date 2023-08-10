技嘉、廣達多檔AI跌停 避險資金進駐生技股

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

投組表現：

博磊（3581）表現最佳，看好半導體封裝測試設備展望，下半年營運成長可期。

華紙（1905）表現最差，在加權指數10日重挫下，連帶受影響，靜待盤勢止穩後，股價可望回升。

盤勢預測 ：

美股四大指數連兩天下跌，台股10日早盤深陷季線保衛戰，開盤後一路下跌，盤中在人工智慧（AI）股全面下殺下，加權指數跳水重挫270點、摜破季線，最低跌至16,601.17點，而台股下挫也讓新台幣略顯疲態，盤中貶破31.8元，最後加權指數以16,634.7點作收。

台股10日在台股萬綠叢中，以及AI股的全面殺盤下，仍有力抗下跌的個股，如矽智財（IP）概念股力旺，上漲1.37%、收1,845元；散裝航運股裕民亦有2.22％的漲幅，終場以43.75元作收。

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

投組表現：

德昌（5511）表現最佳，在手訂單增加，今年獲利有望創高，股價近期表現相對抗跌。

豐達科（3004）表現最差，7月營收創新高，股價10日受大盤震盪拖累同步拉回，投資人可留意後續止穩時機點。

盤勢預測：

市場靜待消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）數據出爐，另外美國總統拜登對美國在大陸投資，包括對半導體、量子運算及AI公司等涉及敏感技術實施新的限制；陸官方則要求所有手機應用程式供應商9月至明年3月底應向政府提交業務細節作為反制，中美貿易戰一觸即發，市場擔憂情緒升溫，美股四大指數9日全數收黑。

在多重利空影響下，全球股市再度陷入泥淖，外資7月來頻頻調節權值股，台股10日高達9成股票下跌，指數直接摜破季線16,859點，其中AI主流股受7月營收不如預期影響、全軍覆沒。

選股方面，隨7月營收、半年報即將公布完畢，投資人現階段可留意技術型態優於大盤的強勢股，有望在短暫震盪整理過後，先行展開攻勢。

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

投組表現：

美時（1795）表現最佳，看好即將公布的7月營收表現，加上全年展望看俏，可望帶動股價上攻。

奇鋐（3017）表現最差，近日AI類股震盪劇烈，造成股價波動較大，惟財報亮眼、產業成長確立，仍可逢低布局。

盤勢預測：

美股9日表現持續回檔，其中，費半指數下跌1.87％，拖累台股10日開低走低，一度跌到16,600點附近，人工智慧（AI）族群倒成一片，電子權值雙雄走勢亦疲弱，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅0.54％、1.14％，終場大盤下跌236.24點，收在16634.7點。從技術面觀察，短線轉弱、但季線仍為支撐下，中、長期仍維持偏多看法，短線建議嚴控資金水位。

展望後市，加權短線仍需看AI族群臉色，由於美超微（Super Micro）財報不如市場預期，進而造成AI類股10日綠光滿面，世芯-KY、奇鋐、建準、技嘉、廣達、勤誠等，多檔熱門股打入跌停；而生技族群早盤見到避險資金進駐，表現相對抗跌。

此外，近期加權指數震盪加劇，熱門股昨強今弱態勢持續，短線空頭家數繼續惡化。台股為淺碟型市場，後市仍需看美國科技股臉色，市場靜待10日晚間即將公布的美國消費者物價指數（CPI）數據，將影響台股後續表現。整體而言，台股短期震盪難免，建議投資人持續關注「績」優好股的切入點。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

投組表現：

茂訊（3213）表現最佳，受台股大跌拖累，獲利了結賣壓出籠，但受惠半年報表現搶眼，待大盤回穩後，就有機會重新上攻。

軒郁（6703）表現最差，本周受除權息、盤勢不佳拖累，惟待半年報公告後，將有機會啟動填權息行情。

盤勢預測：

即便AI族群7日全面大漲，但近幾周來大戶減碼、散戶加碼，顯示出的籌碼結構不健全隱憂仍舊存在，加上輝達（NVIDIA）股價9日大跌改寫波段新低，也直接對台股AI族群10日表現造成嚴重衝擊，導致整體族群全面重挫，技嘉（2376）、廣達（2382）、建準（2421）、奇鋐（3017）、世芯-KY（3661）等，多檔泛AI股苦吞跌停。

盤勢方面，人氣指標AI族群走弱，嚴重打擊多方信心，加上融資高檔形成多殺多，導致台股10日重挫逾200點，改寫波段新低。

展望後市，除觀察美股能否止跌外，更重要的是融資必須退場，才有利台股反彈，且5日線也須要盡快站上且翻揚扭轉短空結構，在這樣的訊號出現前，投資人應多看少做，選股仍應以財報績優股為主。