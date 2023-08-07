AI復活反攻 熱門股強彈 雙鴻亮燈漲停

◎ 華冠投顧分析師陳秀芳

投組表現：

奇鋐（3017）表現最佳，股價一舉站回所有均線，加上投信買盤未鬆動下，前景亮麗。

豐達科（3004）表現最差，股價小跌1.8％，惟獲利表現亮眼，股價仍守穩於5日均線之上，後續表現可期。

盤勢預測：

美股四大指數4日全數收黑，其中費半指數下跌0.24％，反觀台股7日開高震盪走高，由人工智慧（AI）族群全面反攻，帶領大盤一度站回萬七大關，而台積電（2330）漲幅0.72％，激勵大盤上漲逾33點，終場加權指數上漲152.32點，收在16,996點。從技術面觀察，台股7日一度站回萬七，惟成交量能萎縮，不達月均量，盤勢持續維持震盪看法不變。

台股7日資金往AI族群擁簇，多檔AI熱門股強彈，如英業達、廣達、技嘉、緯創、台光電、台燿以及世芯-KY等皆攻上漲停，散熱族群也表現不俗，雙鴻亮燈漲停，建準、奇鋐漲幅亦有8.17％、3.4％。

反觀其他族群，多屬於漲跌互見狀況，較無整體族群性；接下來能夠獲得買盤進駐的非AI族群，應以第二季財報，以及7月營收交出亮眼成績單的個股為主，建議可往生技、軍工以及儲能等，營運展望無疑慮的族群找尋機會。

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

投組表現：

湧德（3689）表現最佳，7月營收6.52億元，年增29.2％，股價7日上漲3.53％，站穩5日均線之上、順利填息。

豐達科（3004）表現最差，7月營收2.66億元，寫下單月新高紀錄，股價盤中創波段新高後拉回，小跌1.8％。

盤勢預測：

蘋果上周公布第三季財報，營收雖優於市場預期，但為連續三季出現下滑，拖累股價4日暴跌4.8％。此外，美國7月非農就業人數增加 18.7 萬人，創2020年12月以來最小增幅，失業率3.5％，也低於預期及前值的3.6％，顯示就業市場持續降溫。而上周美股四大指數周線全數收黑，那斯達克指數累跌2.85％，為3月份以來最差單周表現。

台股七月底以來，受美債遭降評、美股疲弱影響，自波段高點17,463.76點拉回，回測季線附近，觀察大型權值股及人工智慧（AI）族群止跌，有助盤勢回穩。隨著七月營收，以及第二季上市櫃企業財報陸續公布，資金反映財務數據，強勢股有望整理後上攻，搭配技術型態轉強分批布局。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

投組表現：

中興電（1513）表現最佳，中興電7月及前七月營收，雙創同期新高，後市表現可期。

華紙（1905）表現最差，資金轉移到AI股，加上短線獲利賣壓湧現，股價重挫，惟看好後續還有再上攻的機會。

盤勢預測：

台股7日面臨季線保衛戰，早盤強勢開高，翻轉上周跌勢，惟上漲後量能收斂，加權指數於高檔震盪，而在人工智慧（AI）概念股回神帶動下，盤中一度大漲逾160點左右，重返萬七大關，最後加權指數上漲152.32點，收16,996點。

選股方面，上禮拜重挫的AI相關股強力反攻，緯創、英業達、廣達直奔漲停，另外，矽智財（IP）概念股，世芯-KY強攻漲停，M31也大漲逾6％，AI股7日整體大漲，重啟多頭走勢。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

投組表現：

凌陽創新（5236）表現最佳，7日股價拉尾盤，上漲2.44％；在筆電市況回溫下，7月營收改寫約14個月新高，下半年表現將明顯優於上半年。

軒郁（6703）表現最差，在7日除權息下，股價蒸發約44元，營收、獲利雙成長下，後續填權息行情可期。

盤勢預測 ：

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將在台灣時間8月8日出席美國洛杉磯舉辦的計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽，廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）和技嘉（2376）等相關概念股紛紛攻上漲停，帶動加權指數大漲152.32點，惟成交量能僅3,200億元左右，顯見投資人仍對惠譽降評美債仍存有戒心，若費半指數能轉強收復月線，才有利台股後續補量上攻。

輝達概念股雖然7日走勢強勁，但上述個股的千張大戶持股均已連續二、三周向上，反觀散戶持股比率卻在增加當中，這樣的籌碼結構並不健全，因此，趁這些個股跌深反彈時，持有的投資人應進行減碼或出清，至於空手投資人若要追價也只能短做，一旦苗頭不對，就要如同上周常溫常壓超導體概念股一樣，留意及時止損。

選股方面，可留意營收和半年報表現傑出的個股，現階段就算受盤勢影響沒有立即上漲，但也會具備抗跌性，等到美股和大盤回穩，就有機會突圍創高。