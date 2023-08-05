陳秀芳︱僑威訂單能見度佳

台股周線收黑K，鴻光投顧分析師陳秀芳表示，隨著時序進入第二季財報、7月營收密集公布期，獲利表現亮眼個股將為股價帶來支撐，本周投資組合前兩大為僑威（3078）、美時（1795），再選入奇鋐（3017）、豐達科（3004）與台耀（4746）。

從籌碼面觀察，呈現股匯雙殺，新台幣匯率貶值來到31.705元附近，上周土洋不同調，外資上周賣超318.06億、投信買超30.55億，從資金流向觀察，電子成交比重維持在7成以上，來到72.21％，較抗跌的族群為玻璃陶瓷、居家生活族群。

從技術面觀察，台股季線上揚且扣低，大盤仍屬於多方格局；櫃買指數4日表現相對強勢，漲幅來到0.69％，但整體而言仍較加權指數疲弱，漲幅較大的族群為居家生活、電腦及週邊設備族群。

大盤季線失而復得，AI股4日見到初步止跌訊號；此外，美國勞工統計局4日公布7月新增非農就業人數為18.7萬，不及市場預期20萬，同時也是2020年12月來的最小增幅；不過，同月失業率為3.5％，低於市場預期以及前值3.6％，暗示勞動力市場仍處於緊張之中。

選股方面，上周醫療資訊技術、砷化鎵以及半導體設備指標表現不俗，醫療資訊術指標裡的商之器4日漲停；砷化鎵指標股宏捷科受惠庫存消化至健康水位，7月營收創下18個月新高，股價攻上漲停；半導體設備的部分如鈦昇、博磊以及辛耘也強攻漲停，可留意相關概念股是否持續攻堅。

延伸閱讀

第8洞︱不畏降評 達人精選績優股

劉彥良︱軒郁半年報可期

陳雅頎︱湧德7月營收亮眼

張貽程︱博磊股價創高可期