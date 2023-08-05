劉彥良︱軒郁半年報可期

信評機構惠譽調降美國長期外幣債務評級影響全球股市回檔，台股震盪走弱周K線收黑；華冠投顧分析師劉彥良表示，短線衝擊不影響中長多格局，要注意選股，本周投資組合前兩大是軒郁（6703）、茂訊（3213）。

劉彥良指出，回顧上一次美國主權被降評已是12年前，隔天道瓊指數大跌5.5％，不過5個交易日後就回穩收復失土；因此對於這次降評不用感到緊張，短線衝擊不影響中長多格局，畢竟美債地位是無可取代。只是市場劇烈波動後，選股上應該更重視基本面，隨7月營收和半年報陸續公告中，要把握財報績優股的投資機會。

劉彥良認為，美容保養股軒郁透過電商不斷擴大全球版圖，法人估第二季EPS 4元起跳，季增將超過3成；全新受惠手機市場逐漸復甦，第二季EPS較首季大幅成長，本季有蘋果新機拉貨效應，其中7月營收已中止連17個月年衰退並創下13個月以來新高。

NB市場也在庫存不斷去化下逐漸好轉，全台最大NB通路商茂訊第二季EPS季增高達1.8倍，下半年進入傳統消費旺季，預估本季EPS還會優於上季。

影像處理控制晶片（ISP）廠凌陽創新同樣受惠NB市場好轉，7月營收月增13％、年增165％，改寫15個月新高；半導體設備廠帆宣，受惠大客戶台積電赴美設廠，第二季EPS季增8成為歷史次高，目前在手訂單超過600億元，長線動能無虞，下半年營運將優於上半年。

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