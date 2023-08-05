全球三大國際信評機構之一的惠譽（Fitch）突襲式宣布，調降美國債信評級至「AA+」，對全球金融市場投下震撼彈，加上AI概念股慘遭滑鐵盧，台股單周重摔449點，失守月線。展望本周，各公司半年報及7月營收陸續出爐，讓個股基本面受到檢視，短線行情可能回歸基本面。

法人指出，台股4日雖呈現下跌，但研判下檔季線線16,771點處短線有撐，看好台股在該點位短暫震盪後止穩再攻，至於前波強勢領漲的AI族群，儘管短線熄火，然在新科技趨勢未改變前，整理過後仍可望有再次擔綱下波輪動主軸的潛力。

啟發投顧分析師陳雅頎本周投組再續留德昌，並選入四檔新股，分別為連接器廠湧德、航太扣件製造廠豐達科、移工金流服務商統振、鋼鐵股長榮鋼，投組前兩大湧德、豐達科占比達34.9％、30％；整體持股水位回升至99.9％。

鴻光投顧分析師陳秀芳續留電源廠僑威、散熱指標股奇鋐，在盤勢震盪劇烈之際，看好生技股「資金避風港」特點，選入學名藥廠美時、原料藥大廠台耀兩檔，再加入7月營收表現不俗的豐達科；整體持股比率也增至100％。

華冠投顧分析師劉彥良則看好轉機題材，選入受惠疫後復甦商機的美容保養保健品牌廠軒郁、茂訊電腦、7月營收創13個月高的砷化鎵上游磊晶廠全新、IC設計廠凌陽創新、半導體設備帆宣；整體持股比重維持99.9％不變。

摩爾投顧分析師張貽程本周重押半導體設備廠博磊、次世代基因定序（NGS）納入健保受惠股創源，各占49.9％、39.7％，另三檔比重均約3％，為重電股中興電、碳權股華紙、超導體概念股大亞；整體持股比重99.8％。

美債遭降評利空壟罩，台美股市雙雙重摔在地，逐洞賽第七洞結果出爐，四位達人績效受大盤崩跌449點壓力拖累，投組報酬全數為負，其中劉彥良以-5.15％取得單周冠軍，陳秀芳、陳雅頎、張貽程則分別以-6.51％、-7.01％及-8.02％位居第二至四名。

不過，上周達人投組中，仍有個股不甩大盤疲態、單周逆勢收紅，陳秀芳投組選入的新藥股中裕今年CDMO業務取得重大進展，與知名新藥公司共同合作開發抗體新藥，7月營收4,598.5萬元，月增41.89％、年增63.69％，創七個月新高，表現不俗，激勵股價上周小漲0.53％。

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