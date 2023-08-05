張貽程︱博磊股價創高可期

台股上周股價創2023年新高後，多檔人工智慧（AI）股開跌，摩爾投顧分析師張貽程表示，台股經過修正後，買盤會愈來愈顯著，本周投資組合前兩大是博磊（3581）、創源（4160），再選入中興電（1513）、華紙（1905）和大亞（1609）。

台股上周下跌449.25點，呈現先上後下的走勢，先創2023年新高17,463.76點後下挫回測，主因是AI股熱度降溫，多檔AI主流股領跌，讓融資和追高籌碼恐慌。

加權指數跌破月線、回測季線，按照台股的多頭格局來看，官股、法人和中長線資金會在月季線之間，強化買盤的力道，所以季線是否能守住，或在跌破後一周內迅速站回，會是台股多頭成功延續的關鍵。

按照2023年的操作慣性而言，這次的下殺，可望會是買進的好機會，之前的矽谷銀行倒閉及美債風暴結束，後來台股都是再創新高機遇。

此外，由於新台幣匯率貶破八個月新低來到31.71元，熱錢買盤力道縮手，蘋果最新財報黯淡，讓台積電下探552元波段低點，上周在美股科技股回落下，台股AI族群也同步重挫，領頭羊智原、緯創、緯穎及都有3成以上的修正，而8月即將上路的台灣碳權交易相關概念股，可能為後續的抗跌族群。

選股方面，台股經過修正後，買盤將會愈來愈顯著，隨著2024年大選行情倒數，AI族群、碳權概念、重電儲能股等，仍是未來看漲的核心選股族群，不排除會再創2023年新高。

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