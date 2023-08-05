陳雅頎︱湧德7月營收亮眼

上周美國長期外幣債務評級突遭惠譽降評，影響國際股市波動；啟發投顧分析師陳雅頎認為，台股盤勢有機會反彈，留意業績成長股擇優布局，本周投資組合前兩大是湧德（3689）、豐達科（3004）。

陳雅頎本周大幅換股，新布局湧德、豐達科、統振及長榮鋼等，唯一繼續持有德昌；其中前兩大湧德、豐達科持股比重各為34.9％及30％，統振、德昌及長榮鋼等分別為12.4％、12.2％、10.5％。

陳雅頎指出，上周美國長期外幣債務評級突遭惠譽降評，市場避險情緒急速升溫，所幸蘋果、亞馬遜和高通等財報並無明顯利空，短期恐慌賣壓出盡後，有望迎來大反彈；觀察台股2日盤面上有9成個股下跌，4日有不少個股止跌，下跌個股也縮小到約5成，預期資金回歸基本面，反映第二季上市櫃企業財報及7月營收。

近期可留意近一周大盤修正時，逆勢抗跌個股，有望在盤勢回穩後率先表現，如網通股中磊上周守穩五日線之上；部分IC設計個股，如聯發科預期第三季營收季增4％～11％，7月31日跳空大漲；觸控IC龍頭義隆上周法說會釋出Windows 筆電庫存回到正常水位，預期下半年會優於上半年，帶動股價攻堅創2023年新高價。

上周盤勢消化恐慌性賣壓，關注權值股止跌時機，帶動大盤回穩，將消化美國CPI、台灣出口值等重要數據，搭配陸續公布的7月營收、第二季財報，下半年資金重新分配下，有望再掀一波行情，選股不選市，關注第二季財報績優股，逢技術型態轉強可加大布局。

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