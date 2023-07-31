AI題材大跳水 碳權、軍工概念股紅光滿面
◎ 啟發投顧分析師陳雅頎
|代號
|公司
|張數
|7/28股價(元)
|7/31股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6231
|系微
|19
|157.5
|173
|9.84
|29.45
|5511
|德昌
|12
|81.4
|85.5
|5.04
|4.92
|3131
|弘塑
|6
|654
|662
|1.22
|4.80
|3207
|耀勝
|11
|85.4
|85.4
|0
|0.00
|3014
|聯陽
|7
|158
|154.5
|-2.22
|-2.45
|3.67
|36.72
投組表現：
系微（6231）表現最佳，市占率提升、伺服器業務成長，股價31日亮燈漲停、創波段新高。
聯陽（3014）表現最差，庫存回穩、喜迎旺季，股價雖漲多拉回，投資人仍可留意守穩短期均線後的轉強訊號。
盤勢預測 ：
英特爾（intel）上周公布第二季財報，營收、獲利雙雙優於預期，財報轉虧為盈，加上三星、美光等財報均揭露出貨量提升，帶動美股科技類股走強，費半指數28日飆漲2.22％；另外，美國核心個人消費支出物價指數（PCE）則由5月的4.6％放緩至4.1％，為 2021年9月來最低，顯示政策奏效、通膨持續降溫。
展望後市，美股財報利多及總經數據佳帶給投資人信心，台股上市櫃公司本周起也將陸續公布7月營收，加上8月15日前，企業第二季財報亦將公布，預期資金將持續分流，而下半年業績成長股也將「現形」，投資人篩選技術型態轉強者，趁機擇優進場分批布局。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|7/28股價(元)
|7/31股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6231
|系微
|20
|157.5
|173
|9.84
|31.00
|3131
|弘塑
|5
|654
|662
|1.22
|4.00
|3706
|神達
|24
|49.5
|47.05
|-4.95
|-5.88
|2357
|華碩
|3
|388
|364
|-6.19
|-7.20
|6188
|廣明
|10
|119
|107.5
|-9.66
|-11.50
|1.04
|10.42
投組表現：
系微（6231）表現最佳，資金從人工智慧（AI）硬體流入AI軟體，股本輕盈、漲勢強勁。
廣明（6188）表現最差，受到母公司廣達拖累，股價慘摔跌停，但後續仍有整理再上攻的機會。
盤勢預測：
受到美股費半指數28日大漲，創逾18個月新高激勵，台股31日開盤也牛氣沖天，加權指數直接跳高再創今年新高17,463.76點，惟盤中台積電（2330）走跌、創意（3443）也下挫跌停、伺服器概念股由紅翻黑，最終大盤下跌147.5點，成交量出現逾4,800億元大量。
選股方面，台股31日題材熱度從人工智慧（AI）股，轉到碳權及軍工相關概念股，資金流向防守的政策題材。碳權和資產概念的農林一早直奔漲停，華紙上漲逾4％；軍工概念的龍德造船、千附精密也紅光滿面；本周投組看好的AI軟體股系微也強勢漲停，都是後續重點。
◎ 華冠投顧分析師劉彥良
|代號
|公司
|張數
|7/28股價(元)
|7/31股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4207
|環泰
|106
|18.8
|19.45
|3.46
|6.89
|3587
|閎康
|8
|263
|272
|3.42
|7.20
|4989
|榮科
|59
|33.6
|33.8
|0.6
|1.18
|1815
|富喬
|125
|15.7
|15.4
|-1.91
|-3.75
|8358
|金居
|28
|69.6
|64.5
|-7.33
|-14.28
|-0.28
|-2.76
投組表現：
環泰（4207）表現最佳，進入產業旺季，本季營收有望續創新高，股價31日上漲3.46％。
金居（8358）表現最差，多家伺服器代工業者殺至跌停，拖累泛人工智慧（AI）概念股集體回檔，惟股價拉回量縮，加上近期獲投信買盤加持，研判短線震盪後，仍有機會重新轉強。
盤勢預測：
台股31日主力拉高出貨，加權指數高低點差距近400點，上市櫃合計超過千家收跌，台股7月上漲乃架構在籌碼結構不佳的條件下，籌碼由法人流向散戶，投資人要有居高思危的戒心。
全世界的AI族群普遍進入漲多休息的階段，唯有台股熱潮不退，本益比持續衝高的伺服器代工業者廣達、緯創31日雙雙遭殺至跌停，也拖累泛AI族群的矽智財（IP）、散熱模組、PCB等賣壓出籠，若投資朋友手上有相關的持股，就要盡快檢視，只要出量破線且籌碼流向散戶，就應儘早進行調整。
不過，另一方面，沉寂已久的軍工族群，則在美韓即將簽署軍工供應鏈安全協議下，獲得資金挹注，龍德造船、千附精密漲停，jpp-KY、雷虎等也同步大漲，不過，上述個股上檔套牢壓力也都不輕，投資人若要追價務必眼明手快，並善設停損停利點。
◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳
|代號
|公司
|張數
|7/28股價(元)
|7/31股價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4147
|中裕
|22
|94.5
|94
|-0.53
|-1.10
|3078
|僑威
|26
|81.4
|78.7
|-3.32
|-7.02
|2352
|佳世達
|41
|51.5
|49.75
|-3.4
|-7.18
|8048
|德勝
|21
|90.9
|87.2
|-4.07
|-7.77
|3017
|奇鋐
|5
|352
|322
|-8.52
|-15.00
|-3.81
|-38.07
投組表現：
中裕（4147）表現最佳，股價31日逆勢抗跌，加上解盲題材可期，建議投資人可逢低撿便宜。 奇鋐（3017）表現最差，人工智慧（AI）相關個股震盪加劇，股價拉回10日線，惟持續看好長線展望。
盤勢預測：
美國6月個人消費支出物價指數（PCE）略低於市場預期，提振投資人信心，美股四大指數28日全數收紅，其中費半指數上漲2.22％，刺激台股31日一早開高、直接創下今年新高17,463.76點。
然而，盤中人工智慧（AI）概念股震盪加劇，高低點震盪逾380點，電子權值股漲跌互見，台積電跌幅0.35％、聯發科漲幅4.86％，終場大盤下跌147.5點，收在17,145.43點，成交量能達近期第二大量，月線連三紅。從技術面觀察，台股31日雖然放量下跌，跌破5日、10日線，惟短線仍為偏多震盪看法不變。
台股31日AI概念股劇烈震盪，其中，創意因法說調降財測，造成股價跌停，AI指標股廣達、緯創也重摔；而反觀基因檢測服務指標股，受惠次世代基因定序擬納入健保的利多加持下，創源、慧智、威健生技攻上漲停。
此外，飛機零組件族群，如千附精密漲停、事欣科、駐龍、晟田以及漢翔、寶一，皆有3％以上的漲勢，軍工類的確休息己久，在獲利成長確立的情況下，投資人可持續留意切入時間點。
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