AI題材大跳水 碳權、軍工概念股紅光滿面

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

代號 公司 張數 7/28股價(元) 7/31股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6231 系微 19 157.5 173 9.84 29.45 5511 德昌 12 81.4 85.5 5.04 4.92 3131 弘塑 6 654 662 1.22 4.80 3207 耀勝 11 85.4 85.4 0 0.00 3014 聯陽 7 158 154.5 -2.22 -2.45 3.67 36.72

投組表現：

系微（6231）表現最佳，市占率提升、伺服器業務成長，股價31日亮燈漲停、創波段新高。

聯陽（3014）表現最差，庫存回穩、喜迎旺季，股價雖漲多拉回，投資人仍可留意守穩短期均線後的轉強訊號。

盤勢預測 ：

英特爾（intel）上周公布第二季財報，營收、獲利雙雙優於預期，財報轉虧為盈，加上三星、美光等財報均揭露出貨量提升，帶動美股科技類股走強，費半指數28日飆漲2.22％；另外，美國核心個人消費支出物價指數（PCE）則由5月的4.6％放緩至4.1％，為 2021年9月來最低，顯示政策奏效、通膨持續降溫。

展望後市，美股財報利多及總經數據佳帶給投資人信心，台股上市櫃公司本周起也將陸續公布7月營收，加上8月15日前，企業第二季財報亦將公布，預期資金將持續分流，而下半年業績成長股也將「現形」，投資人篩選技術型態轉強者，趁機擇優進場分批布局。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 7/28股價(元) 7/31股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6231 系微 20 157.5 173 9.84 31.00 3131 弘塑 5 654 662 1.22 4.00 3706 神達 24 49.5 47.05 -4.95 -5.88 2357 華碩 3 388 364 -6.19 -7.20 6188 廣明 10 119 107.5 -9.66 -11.50 1.04 10.42

投組表現：

系微（6231）表現最佳，資金從人工智慧（AI）硬體流入AI軟體，股本輕盈、漲勢強勁。

廣明（6188）表現最差，受到母公司廣達拖累，股價慘摔跌停，但後續仍有整理再上攻的機會。

盤勢預測：

受到美股費半指數28日大漲，創逾18個月新高激勵，台股31日開盤也牛氣沖天，加權指數直接跳高再創今年新高17,463.76點，惟盤中台積電（2330）走跌、創意（3443）也下挫跌停、伺服器概念股由紅翻黑，最終大盤下跌147.5點，成交量出現逾4,800億元大量。

選股方面，台股31日題材熱度從人工智慧（AI）股，轉到碳權及軍工相關概念股，資金流向防守的政策題材。碳權和資產概念的農林一早直奔漲停，華紙上漲逾4％；軍工概念的龍德造船、千附精密也紅光滿面；本周投組看好的AI軟體股系微也強勢漲停，都是後續重點。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

代號 公司 張數 7/28股價(元) 7/31股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4207 環泰 106 18.8 19.45 3.46 6.89 3587 閎康 8 263 272 3.42 7.20 4989 榮科 59 33.6 33.8 0.6 1.18 1815 富喬 125 15.7 15.4 -1.91 -3.75 8358 金居 28 69.6 64.5 -7.33 -14.28 -0.28 -2.76

投組表現：

環泰（4207）表現最佳，進入產業旺季，本季營收有望續創新高，股價31日上漲3.46％。

金居（8358）表現最差，多家伺服器代工業者殺至跌停，拖累泛人工智慧（AI）概念股集體回檔，惟股價拉回量縮，加上近期獲投信買盤加持，研判短線震盪後，仍有機會重新轉強。

盤勢預測：

台股31日主力拉高出貨，加權指數高低點差距近400點，上市櫃合計超過千家收跌，台股7月上漲乃架構在籌碼結構不佳的條件下，籌碼由法人流向散戶，投資人要有居高思危的戒心。

全世界的AI族群普遍進入漲多休息的階段，唯有台股熱潮不退，本益比持續衝高的伺服器代工業者廣達、緯創31日雙雙遭殺至跌停，也拖累泛AI族群的矽智財（IP）、散熱模組、PCB等賣壓出籠，若投資朋友手上有相關的持股，就要盡快檢視，只要出量破線且籌碼流向散戶，就應儘早進行調整。

不過，另一方面，沉寂已久的軍工族群，則在美韓即將簽署軍工供應鏈安全協議下，獲得資金挹注，龍德造船、千附精密漲停，jpp-KY、雷虎等也同步大漲，不過，上述個股上檔套牢壓力也都不輕，投資人若要追價務必眼明手快，並善設停損停利點。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

代號 公司 張數 7/28股價(元) 7/31股價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4147 中裕 22 94.5 94 -0.53 -1.10 3078 僑威 26 81.4 78.7 -3.32 -7.02 2352 佳世達 41 51.5 49.75 -3.4 -7.18 8048 德勝 21 90.9 87.2 -4.07 -7.77 3017 奇鋐 5 352 322 -8.52 -15.00 -3.81 -38.07

投組表現：

中裕（4147）表現最佳，股價31日逆勢抗跌，加上解盲題材可期，建議投資人可逢低撿便宜。 奇鋐（3017）表現最差，人工智慧（AI）相關個股震盪加劇，股價拉回10日線，惟持續看好長線展望。

盤勢預測：

美國6月個人消費支出物價指數（PCE）略低於市場預期，提振投資人信心，美股四大指數28日全數收紅，其中費半指數上漲2.22％，刺激台股31日一早開高、直接創下今年新高17,463.76點。

然而，盤中人工智慧（AI）概念股震盪加劇，高低點震盪逾380點，電子權值股漲跌互見，台積電跌幅0.35％、聯發科漲幅4.86％，終場大盤下跌147.5點，收在17,145.43點，成交量能達近期第二大量，月線連三紅。從技術面觀察，台股31日雖然放量下跌，跌破5日、10日線，惟短線仍為偏多震盪看法不變。

台股31日AI概念股劇烈震盪，其中，創意因法說調降財測，造成股價跌停，AI指標股廣達、緯創也重摔；而反觀基因檢測服務指標股，受惠次世代基因定序擬納入健保的利多加持下，創源、慧智、威健生技攻上漲停。

此外，飛機零組件族群，如千附精密漲停、事欣科、駐龍、晟田以及漢翔、寶一，皆有3％以上的漲勢，軍工類的確休息己久，在獲利成長確立的情況下，投資人可持續留意切入時間點。