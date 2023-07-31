AI題材大跳水 碳權、軍工概念股紅光滿面

工商時報

◎ 啟發投顧分析師陳雅頎

代號公司張數7/28股價(元)7/31股價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6231系微19157.51739.8429.45
5511德昌1281.485.55.044.92
3131弘塑66546621.224.80
3207耀勝1185.485.400.00
3014聯陽7158154.5-2.22-2.45
　　　　　3.67 36.72

投組表現：

系微（6231）表現最佳，市占率提升、伺服器業務成長，股價31日亮燈漲停、創波段新高。

聯陽（3014）表現最差，庫存回穩、喜迎旺季，股價雖漲多拉回，投資人仍可留意守穩短期均線後的轉強訊號。

盤勢預測

英特爾（intel）上周公布第二季財報，營收、獲利雙雙優於預期，財報轉虧為盈，加上三星、美光等財報均揭露出貨量提升，帶動美股科技類股走強，費半指數28日飆漲2.22％；另外，美國核心個人消費支出物價指數（PCE）則由5月的4.6％放緩至4.1％，為 2021年9月來最低，顯示政策奏效、通膨持續降溫。

展望後市，美股財報利多及總經數據佳帶給投資人信心，台股上市櫃公司本周起也將陸續公布7月營收，加上8月15日前，企業第二季財報亦將公布，預期資金將持續分流，而下半年業績成長股也將「現形」，投資人篩選技術型態轉強者，趁機擇優進場分批布局。

摩爾投顧分析師張貽程

代號公司張數7/28股價(元)7/31股價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6231系微20157.51739.8431.00
3131弘塑56546621.224.00
3706神達2449.547.05-4.95-5.88
2357華碩3388364-6.19-7.20
6188廣明10119107.5-9.66-11.50
　　　　　1.04 10.42

投組表現：

系微（6231）表現最佳，資金從人工智慧（AI）硬體流入AI軟體，股本輕盈、漲勢強勁。

廣明（6188）表現最差，受到母公司廣達拖累，股價慘摔跌停，但後續仍有整理再上攻的機會。

盤勢預測：

受到美股費半指數28日大漲，創逾18個月新高激勵，台股31日開盤也牛氣沖天，加權指數直接跳高再創今年新高17,463.76點，惟盤中台積電（2330）走跌、創意（3443）也下挫跌停、伺服器概念股由紅翻黑，最終大盤下跌147.5點，成交量出現逾4,800億元大量。

選股方面，台股31日題材熱度從人工智慧（AI）股，轉到碳權及軍工相關概念股，資金流向防守的政策題材。碳權和資產概念的農林一早直奔漲停，華紙上漲逾4％；軍工概念的龍德造船、千附精密也紅光滿面；本周投組看好的AI軟體股系微也強勢漲停，都是後續重點。

華冠投顧分析師劉彥良

代號公司張數7/28股價(元)7/31股價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4207環泰106 18.819.453.466.89
3587閎康8 2632723.427.20
4989榮科59 33.633.80.61.18
1815富喬125 15.715.4-1.91-3.75
8358金居28 69.664.5-7.33-14.28
　　　　　-0.28 -2.76

投組表現：

環泰（4207）表現最佳，進入產業旺季，本季營收有望續創新高，股價31日上漲3.46％。

金居（8358）表現最差，多家伺服器代工業者殺至跌停，拖累泛人工智慧（AI）概念股集體回檔，惟股價拉回量縮，加上近期獲投信買盤加持，研判短線震盪後，仍有機會重新轉強。

盤勢預測：

台股31日主力拉高出貨，加權指數高低點差距近400點，上市櫃合計超過千家收跌，台股7月上漲乃架構在籌碼結構不佳的條件下，籌碼由法人流向散戶，投資人要有居高思危的戒心。

全世界的AI族群普遍進入漲多休息的階段，唯有台股熱潮不退，本益比持續衝高的伺服器代工業者廣達、緯創31日雙雙遭殺至跌停，也拖累泛AI族群的矽智財（IP）、散熱模組、PCB等賣壓出籠，若投資朋友手上有相關的持股，就要盡快檢視，只要出量破線且籌碼流向散戶，就應儘早進行調整。

不過，另一方面，沉寂已久的軍工族群，則在美韓即將簽署軍工供應鏈安全協議下，獲得資金挹注，龍德造船、千附精密漲停，jpp-KY、雷虎等也同步大漲，不過，上述個股上檔套牢壓力也都不輕，投資人若要追價務必眼明手快，並善設停損停利點。

◎ 鴻光投顧分析師陳秀芳

代號公司張數7/28股價(元)7/31股價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4147中裕2294.594-0.53-1.10
3078僑威2681.478.7-3.32-7.02
2352佳世達4151.549.75-3.4-7.18
8048德勝2190.987.2-4.07-7.77
3017奇鋐5352322-8.52-15.00
　　　　　-3.81 -38.07

投組表現：

中裕（4147）表現最佳，股價31日逆勢抗跌，加上解盲題材可期，建議投資人可逢低撿便宜。 奇鋐（3017）表現最差，人工智慧（AI）相關個股震盪加劇，股價拉回10日線，惟持續看好長線展望。

盤勢預測：

美國6月個人消費支出物價指數（PCE）略低於市場預期，提振投資人信心，美股四大指數28日全數收紅，其中費半指數上漲2.22％，刺激台股31日一早開高、直接創下今年新高17,463.76點。

然而，盤中人工智慧（AI）概念股震盪加劇，高低點震盪逾380點，電子權值股漲跌互見，台積電跌幅0.35％、聯發科漲幅4.86％，終場大盤下跌147.5點，收在17,145.43點，成交量能達近期第二大量，月線連三紅。從技術面觀察，台股31日雖然放量下跌，跌破5日、10日線，惟短線仍為偏多震盪看法不變。

台股31日AI概念股劇烈震盪，其中，創意因法說調降財測，造成股價跌停，AI指標股廣達、緯創也重摔；而反觀基因檢測服務指標股，受惠次世代基因定序擬納入健保的利多加持下，創源、慧智、威健生技攻上漲停。

此外，飛機零組件族群，如千附精密漲停、事欣科、駐龍、晟田以及漢翔、寶一，皆有3％以上的漲勢，軍工類的確休息己久，在獲利成長確立的情況下，投資人可持續留意切入時間點。

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工商時報 鄭郁平