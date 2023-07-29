劉彥良︱閎康AI訂單挹注

上周台股高檔震盪周K線收紅，華冠投顧分析師劉彥良表示，本波融資餘額攀升，要持續留意相關個股融資變化；本周投資組合前兩大是閎康（3587）、環泰（4207）。

劉彥良上周投資組合績效不錯，本周仍全數汰換持股，全新布局閎康、環泰、榮科、富喬、金居，持股比重最高的閎康為21％，居次的環泰為19.9％，另榮科、富喬、金居介於19.8％到19.4％間，差異有限。

劉彥良分析指出，FOMC會議結束後，升息不確定性減緩，帶動上周台股上漲262點，不過7月外資和投信站合計大賣近千億元，反觀融資餘額大增近300億元，籌碼由法人流向散戶，代表漲勢其實是架構在籌碼結構不佳的條件之下。再加上7月股匯走勢明顯也不同調，投資人要有居高思危的戒心，一旦美股轉弱整理就要提防台股賣壓加重，不過中多長格局無虞下，個股還是會走自己的路，可持續鎖定下半年營運向上或有題材加持的個股操作。

劉彥良表示，半導體檢測大廠閎康6月、第二季和上半年營收均創新高，法人看全年EPS達2.5元；環泰和食品工業發展研究所合作開發保健產品及規劃建置泰國第三廠，有望增添未來營運動能；台股AI浪潮，從代工廠蔓延到機殼、散熱、PCB等族群，近期再擴散至PCB上游的銅箔基板（CCL），在CCL三雄大漲一段後，可留意其他PCB上游原料，如提供CCL廠原料電解銅箔的榮科、金居，以及生產玻纖紗的富喬。

延伸閱讀

第7洞︱多頭回穩 達人續捧AI族群

陳雅頎︱弘塑H2營運看俏

陳秀芳︱僑威訂單看到Q3

張貽程︱廣明機器人扮要角