陳雅頎︱弘塑H2營運看俏

上周美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，啟發投顧分析師陳雅頎認為，台股盤勢維持震盪整理，短線持續關注電子股走勢，本周投資組合前兩大是弘塑（3131）、系微（6231）。

上周陳雅頎投資績效亮眼，本周希望乘勝追擊，新布局弘塑、系微、聯陽，另繼續持有德昌、耀勝，其中前兩大弘塑及系微持股比重拉高到39.2％、29.9％，押寶意味濃厚，聯陽持股比重11％，而德昌、耀勝兩檔為9.8％與9.4％。

陳雅頎指出，據數據研調機構FactSet統計，已公布S&P 500指數成份股中，有超過6成優於預期，有望激勵投資人買盤回溫，上周台股大盤回測10日線，短線看電子權值股表現能否撐盤。時序將進入8月，陸續公布上市櫃公司第二季財報及7月營收，留意業績亮眼、下半年有成長性個股，隨技術型態轉強，可分批進場布局。

陳雅頎表示，7月最夯的AI概念股華碩、緯創，短線股價進入高檔整理區間；散熱指標股建準，因股價波動劇烈，遭列入處置股票；另留意車用族群，出現多空分歧的狀況，先前受中興電雲豹甲車弊案拖累，同族群華城因基本面、成長性佳，股價震盪後再創波段高；AM大廠東陽也順利完成填息，股價突破6月波段高點，上半年熱門的充電樁族群，如飛宏上周股價創波段新低，股價已摜破季線，因此操作題材股時，要結合成長性、技術型態面一起考量。

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