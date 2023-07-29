陳秀芳︱僑威訂單看到Q3

台股上周周線收紅Ｋ棒，加權指數量縮上漲，鴻光投顧分析師陳秀芳表示，進入第二季財報及7月營收公布期，聰明錢將往財報亮眼個股方向前進。本周投資組合前兩大是僑威（3078）、佳世達（2352），再選入中裕（4147）、德勝（8048）和奇鋐（3017）。

陳秀芳本周投資組合保留佳世達及中裕，持續押寶人工智慧（AI）及生技雙題材潛力，並看好僑威為訂單能見度佳的「基」優股，加上「AI不死、多頭不止」的散熱股奇鋐，作為本周的投資配置。

陳秀芳分析，美國第二季國內生產毛額（GDP）超於市場預期，令期待降息的投資人，不安情緒再度上升，美股四大指數27日開高走低，費半指數上漲1.86％，帶動台股28日開低震盪走高，終場大盤上漲51.11點，收在17,292點，周線收紅K；而櫃買指數走勢較加權指數強勢，帶量站回全均線，漲幅1.98％。

個股表現方面，半導體設備在台積電設置CoWos新廠帶動下走強，其中像是辛耘、弘塑、瑞耘以及均華28日攻上漲停；再者，砷化鎵類股也表現不俗，全新漲停、聯亞低檔帶量反彈；光纖產品指標股獲得買盤進駐，波若威、華星光、光環以及前鼎亮燈漲停。

此外，隨生技展落幕，相關類股卻沒有如預期般的走出一段行情，指標股保瑞因自結獲利狀況不如市場預期，從千金股回落，而時序進入第二季財報以及7月營收公布期，聰明錢將往財報亮眼個股方向前進，操作上可鎖定獲利表現有亮點的個股為宜。

延伸閱讀

第7洞︱多頭回穩 達人續捧AI族群

陳雅頎︱弘塑H2營運看俏

劉彥良︱閎康AI訂單挹注

張貽程︱廣明機器人扮要角