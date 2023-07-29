張貽程︱廣明機器人扮要角

台股加權指數上周上漲262點，呈現先下後上，摩爾投顧分析師張貽程表示，上周美股的科季巨頭超級財報表現亮眼，本周還有蘋果、亞馬遜、超微等公司接棒，若財報數字能夠優於預期，那科技股行情就有續漲的機會。

台股加權指數上周共上漲262.23點，成功收復前一周的大盤跌點253.01點，呈現先下後上，顯示台股高檔不墜的韌性，儘管高檔獲利賣壓湧現，換手買盤依然可以支撐，並守住台積電法說會的半導體利空消息。

美國聯準會（Fed）最新公布利率決策升息1碼，儘管主席鮑爾不鬆口，但市場認為可能是最後一次升息，按照最新芝商所FedWatch工具機率表示，今年剩下的三次會議不升息的機率都超過60％，所以熱錢開始流入新興市場，美元走弱，台積電持續收復法說會後的跳空缺口。

上周美股公布微軟、臉書、谷歌、英特爾等龍頭財報，多數優於市場預期，本周蘋果、亞馬遜、高通、超微等公司接棒公布，台股電子供應鏈停看聽，若財報數字能夠優於預期，那科技股行情就有續漲的機會，台股可趁勢再往17,500點以上邁進。

台股族群方面，8月即將上路的台灣碳權交易所，概念股成為資金避風港，華紙、永豐餘、士紙都有衝高的表現，2024年大選行情再倒數六個月的時間，按照歷史買盤會愈來愈顯著，尤其在於政見議題相關的族群，所以軍工航太、再生能源、重電儲能等，都是接下來的看點。

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