超級央行周落幕，歐美央行雙雙如預期升息1碼，市場不確定因素逐一落地，帶動多頭回溫，而本周美股重量級財報仍將持續登場，超微（AMD）、高通、Amazon、Apple等輪番上陣，台股各公司則將陸續公布第二季財報及7月營收，市場將回歸基本面。

法人指出，美股大型科技股財報與台股連動性高，投資人需留意相關公司針對下半年能否釋出樂觀展望，另外，人工智慧（AI）也將扮演市場焦點，若美股科技巨頭能持續為AI題材背書，則將有利台股電子族群領漲表態，投資人亦可趁機對「真假AI股」進行汰弱留強。

啟發投顧分析師陳雅頎本周投組續留耀勝、德昌，並新加入兩檔半導體股，包括濕製程設備供應商弘塑、IC設計廠聯陽，以及BIOS大廠系微，弘塑、系微為投組前兩大，占39.2％、29.9％；整體持股水位略降至99.4％。

鴻光投顧分析師陳秀芳把握生技月尾聲，續留佳世達、中裕，再新加入電源廠僑威、光纖網路設備廠德勝、散熱指標股奇鋐，看好第二季獲利表現可望「有亮點」之個股，投組個股占比介於17％～22％；整體持股比率為99.8％。

華冠投顧分析師劉彥良則鎖定上周獲資金關愛的銅箔基板（CCL）族群，選入榮科、金居，還有PCB上游玻纖廠富喬，再加上大啖AI帶動高階封裝需求的檢測廠閎康、果糖廠環泰，個股間占比差異不大；整體持股比重99.9％。

摩爾投顧分析師張貽程仍持續看好AI次族群表現，選入半導體濕製程設備商弘塑、BIOS大廠系微、廣達旗下「子憑母貴」代表股廣明，以及同樣搭上AI熱潮的神達及華碩，弘塑、系微占比均逾3成；整體持股比重達99.6％。

隨逐洞賽第六洞結果出爐，本循環賽事也已經進行一半，台股上周周線順利收紅、小漲1.54％，而且四位達人中更有三位績效優於大盤。其中，陳雅頎以高達4.35％報酬率順利摘冠，劉彥良、陳秀芳則分別以3.61％、3.06％報酬率緊追在後，張貽程則以-0.7％位居第四。

目前陳雅頎與劉彥良同樣坐擁兩洞冠軍，暫居領先地位，而累計績效方面，陳雅頎繳出24.52％為最高，也是四位達人中唯一累計報酬率突破2成者，以領先者之姿結束上半場，另三位達人則介於10％～16％間，而賽事下半場也將開打，達人將持續使出渾身解數、拚戰到底。

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